Участък от пътя в района на Владая е под вода

Пътен хаос и наводнения бележат началото на уикенда, след като обилни валежи заляха ключови пътни артерии в страната. Критична е ситуацията на входа на София при Владая, където пътното платно в местността „Черния кос“ е под вода.

„Наводнено е пътното платно на острия завой при местността Черния кос, преди Владая в посока Перник“, съобщи Иван Владимиров във Фейсбук групата „Катастрофи в София“, като предупреди за силно намалена видимост и риск от аквапланинг.

Ситуацията на „Черния кос“ е само началото на сложна метеорологична обстановка, която ще се влоши драстично в следващите часове. Докато аварийните екипи се борят с водата в Западна България, синоптиците предупреждават за рязка промяна на времето, която ще превърне мокрите настилки в ледена пързалка.

С промяната на вятъра от север-северозапад започва нахлуване на студен въздух. Късно следобед в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, като в района на Русе и Лудогорието се очакват поледици.