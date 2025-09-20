Ученик от Разлог с наградата Right Stuff – най-високото индивидуално отличие в Space Camp Türkiye

Българските участници в международния космически лагер Space Camp (по модел на НАСА) се завърнаха с трима медалисти. Раян Анефи от ОУ „Йордан Йовков“ – Каварна спечели отличието „Outstanding Camper Award“, една от най-престижните индивидуални награди в международния лагер Space Camp. Наградата се връчва на участника, който се е отличил най-много през целия лагер – не само с отлични умения и знания, но и с дух, лидерство, колегиалност и вдъхновение за останалите.

Другите два медала бяха завоювани от двама от стипендиантите на програмата – Ерика Генова (6-о ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“, София), отличена с наградата Outstanding Camper, която се присъжда на най-активните и изявени участници във всяка лагерна група, и Иво Димов (СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог), носител на наградата Right Stuff – най-високото индивидуално отличие в Space Camp Türkiye, връчвано на курсист, проявил лидерски качества, любопитство и отдаденост в програмата.

Тази година България беше представена от 100 ученици, над 40 от които получиха частични или пълни стипендии за участие. Получаването на тези стипендии беше възможно благодарение на доверието и щедростта на партньорите – Център за творческо обучение, Фондация „Лекови“, Фондация „Лъчезар Цоцорков“, Diamatix, както и общините Габрово, Русе и Козлодуй. Тази година се включиха и редица индивидуални дарители, чиито щедър принос превръща възможностите в реалност и открива нови хоризонти за българските ученици.

По време на програмата българските участници се срещнаха и работиха съвместно с връстници от САЩ, Китай, Великобритания, Франция, Полша, Испания, Гърция, Румъния, Грузия и други страни.





