Учените откриха изненадваща причина, поради която хората ядат повече захар

Cладоледите, замразените десерти и супер охладените газирани напитки придобиват нова привлекателност в лепкавите летни горещини. Нови изследвания установяват, че тъй като изменението на климата води до по-високи температури, американците консумират все повече от тях, което води до тревожни последици за здравето, пише CNN.

Има много доказателства, че изменението на климата ще повлияе на наличността и качеството на храните, което ще доведе до недостиг, повишаване на цените и дори ще засегне хранителната им стойност, каза Пан Хе, автор на изследването и преподавател по екологични науки и устойчивост в университета в Кардиф. Но много по-малко се знае за влиянието му върху това, което избираме да ядем и пием, каза тя пред CNN.

Изследователите са проучили данни за покупките на хранителни продукти от домакинствата в САЩ между 2004 и 2019 г., което им е позволило да проследяват едни и същи семейства в продължение на дълъг период от време. След това са сравнили решенията за покупка с регионални метеорологични данни, включително температура и влажност.

С повишаването на температурите хората консумират повече захар, най-вече под формата на подсладени със захар напитки като газирани напитки и сок, според проучване, публикувано в списание Nature Climate Change.

По-горещото време кара телата да губят повече вода, което кара хората да жадуват за хидратация и охлаждане. За много хора в САЩ това означава да посягат към студени, сладки продукти като газирани напитки и сладолед, каза той.

Ефектът е особено изразен в домакинствата с по-ниски доходи или по-ниско ниво на образование, установи проучването. По-необлагодетелстваните групи вече имат по-високи нива на консумация на захар, тъй като тази храна може да бъде по-евтина и по-достъпна, което ги прави по-склонни да изберат тези продукти в жегата. Според проучването, те могат също така да прекарват по-малко време в климатизирани помещения.

Проучването прогнозира, че консумацията на захар в цялата страна може да се увеличи с близо 3 грама на ден до 2095 г., ако замърсяването, което затопля планетата, продължи безконтролно, като уязвимите групи са изложени на най-висок риск.

Твърде много захар може да доведе до редица негативни последици , включително по-висок риск от затлъстяване, диабет и сърдечно-съдови заболявания.





