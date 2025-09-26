Учените съветват: Как да разпознаете фалшивия мед, без да отваряте буркана

Според видовете растения, от които се получава, медът се разделя на монофлорен и полифлорен. Най-често е сиропиран, понякога може да е захаросан, цветовете варират, но все пак има няколко насоки, които ще ви помогнат да различите истинския от фалшивия мед.



Много е трудно да се открият фалшиви продукти, тъй като характеристиките на меда варират в зависимост от източника на нектар, сезона на реколтата и географските различия.



Учени от университета Кранфийлд във Великобритания успешно тестваха два нови метода за определяне на автентичността на меда, като по този начин отвориха път за бързо и прецизно тестване, пише Science Daily.



Медът, посочват те, често се фалшифицира чрез добавяне на евтини захарни сиропи.



Доклад на Европейската комисия от 2023 г. е установил, че 46 процента от 147 тествани проби вероятно са били смесени с евтини билкови сиропи.

Ето защо изследователски екип, ръководен от д-р Мария Анастасиади от университета Кранфийлд, в сътрудничество с Агенцията за хранителни стандарти и Съвета за наука и технологии, е използвал специализирана техника за анализ на светлината, за да открие фалшив мед, без да го отваря.



Проби от мед от Обединеното кралство, обогатени със сироп от ориз и захарно цвекло, бяха тествани с помощта на неинвазивна техника на раманова спектроскопия.



Т.е. купувайки мед в магазина трябва много да внимаваме за неговия цвят, казват експерите.

Всеки натурален мед кристализира с времето – това е знак за чистота, а не дефект.

Техният метод е разработен за първи път за фармацевтична диагностика и диагностика на безопасността и се е доказал като много точен при откриването на захарни сиропи в тези храни.



Учените са комбинирали SORS с машинно обучение, за да идентифицират успешно захарни сиропи от различни растителни източници.



„Медът е скъп и търсен – и може да бъде мишена на измамници, в резултат на което истинските производители губят печалбите си, доверието на потребителите е подкопано. Този метод е ефикасен и бърз за идентифициране на подозрителни проби, като помага на индустрията да защити потребителите и да валидира веригите за доставки“, обяснява д-р Анастасиади.



Този инструмент е преносим и лесен за прилагане, което го прави идеален за тестване по веригата на доставки.





