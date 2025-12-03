Ученици в Белица сефтосаха пред министър Кр. Вълчев новия център в гимназията с катализа на химична реакция

Химична реакция за катализиращ процес демонстрираха вчера ученици от ПГ „Никола Йонков Вапцаров“ в Белица пред министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, областния управител Георги Динев, началника на Районно управление на образованието – Благоевград Ивайло Златанов, народния представител Фатима Йълдъс и председателя на фондация „Българска памет“ Милен Врабевски.

Гостите участваха в официалното откриване на нов, модерно оборудван център в гимназията, където чрез практически проекти децата ще бъдат насърчавани да решават реални проблеми. Вместо да учат наука, технологии и математика отделно, тук те ще се сблъскват с практически задачи, които изискват комплексно мислене и креативност.

Според директора на гимназията Фанка Къшева стойността на проекта, който е финансиран от МОН, е 190 000 лв. В гимназията учат 218 деца, а средната възраст на учителите е около 36 години. В момента се извършва ремонт на общежитието към училището, което ще осигури още по-голямо удобство на възпитаниците на гимназията, посочи тя.

Кметът на Белица Радослав Ревански призова учениците да се възползват максимално от възможностите за обучение, които им предоставя училището, за да бъдат свободни и уверени в бъдеще, за да прилагат знанията си в развитието на община Белица.

Веднага след Белица церемонията с рязането на лентичка за откриване на аналогичен център се повтори и в съседната община Якоруда – в ПГ „Петко Р. Славейков“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА