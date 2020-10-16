Ученици измайсториха екомобил от рециклирани материали

Ученици от клуб „Млад механик” на ОУ „Н. Вапцаров” в Копривлен измайсториха екомобил от рециклирани материали. С много ентусиазъм и желание бъдещите инженери и конструктори набавиха необходимите им материали – стари гуми, винкели, тръби… даже и волан от спортен автомобил. Като истински професионалисти, те изработиха и предварителен чертеж, схема и след упорит труд създадоха превозно средство, наподобяващо картинг.

Новият екомобил премина през „специални изпитания”, като бе тестван успешно от своите създатели на открит терен пред любопитните погледи на учители и ученици.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

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