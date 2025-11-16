Ученици и полицаи в съвместна „акция“ в Благоевград за безопасност на пътя в памет на жертвите при катастрофи

Благоевградски пътни полицаи и шестокласници от Второ ОУ„Димитър Благоев“ раздадоха флаери на шофьори с призив за безопасно шофиране. Съвместната „акция“ се състоя днес в Благоевград в Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия и в знак на съпричастност към близките на загиналите при катастрофи.

Учениците подариха изработени от тях флаери с призив към водачите в града да шофират внимателно и да пазят както своя, така и живота на другите участници в движението. За проявената креативност и желанието си да допринесат за повишаване безопасността на движението и намаляване на пострадалите и жертвите от пътнотранспортни произшествия децата получиха брошури със съвети за пътна безопасност и светлоотразителни значки. Те бяха връчени от инспектор Радослава Клечорова, мл. автоконтрольор Лъчезар Иванов и мл. автоконтрольор Красимир Костадинов от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Благоевград, съобщи пиарът Йорданка Шаркова.

ОД на МВР – Благоевград призовава отново да се обединим в мислите, усилията и действията си, защото отговорността за опазването на човешкото здраве и живот е не само на институциите, но и на всеки един от нас. Световният ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия се отбелязва с решение на Генералната асамблея на ООН от 26 октомври 2005 г. всяка трета неделя от месец ноември. Традиционно страната ни се присъединява към световния ден, който тази година се отбелязва на 16 ноември. Когато се отнасят до човешкия живот, последиците от тежките пътнотранспортни произшествия в световен мащаб са неизмерими и с всяка една загуба се променят съдби, като последствията са не само за близките на пострадалите, а и за цялото общество.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА