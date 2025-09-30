Ученици и учители от СУ – Сатовча с награди от международен и национален конкурс

Ученици и учители от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Сатовча завоюваха призови места и са сред отличените на международен и национален конкурс. Десетокласничката Ели Хаджиева с научен ръководител Райка Славчева, старши учител по френски език и български език и литература, се престави отлично в Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“, в раздел „Проза“, чиято основна цел е да стимулира интереса на учениците към историята и бъдещето на международното сътрудничество, да формира у младото поколение чувство на приятелство между народите и стремеж към мир, като същевременно предоставя възможност за творческа изява чрез средствата на изкуството.

Част от отличените ученички с учителките Райка Славчева и Зара Каваракова по време на церемонията и с наградите

Абитуриентките Айше Арнауд и Елис Хаджиева ръководени от старши учителя по информатика и информационни технологии Зара Каваракова спечелиха втора награда в Националния ученически конкурс „Зелена планета“, който е част от националния календар за изяви по интереси на децата и учениците към Министерството на образованието и науката, а номинираните творби ще представят България на финалния международен кръг на конкурса

Победителите получиха своите награди на тържествена церемония, състояла се в националния музей „Земята и хората“ – София в присъствието на стотици ученици, учители и родители от цялата страна и гости.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





