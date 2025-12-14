Ученици от Горно Дряново посетиха кралския дворец, легендарния стадион „Сантяго Бернабеу” по пътя на образователно приключение в Испания

С много вълнение и усмивки ученици от ОУ- Горно Дряново се впуснаха в ново образователно приключение в Мадрид. Групата начело с учителката по английски език Диана Узунова разгледаха центъра на испанската столица, потопиха се в атмосферата на кралския дворец, като, разбира се, културната програма не мина и без дегустация на прословутите чуроси. Изключително емоционално за футболните фенове бе и „посещението на легендарния стадион „Сантяго Бернабеу”, където домакинските си мачове играе признатият от ФИФА за най-успешен футболен клуб на 20 и 21 век „Реал” /Мадрид/.

Учениците от Горно Дряново по време на посещението в центъра на Мадрид, кралския дворец, стадион „Сантяго Бернабеу” и испанското училище





Учениците от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ влязоха и в класните стаи на испанското училище Los Jarales Monterrozas Public School. Домакините предизвикаха гостите с игра на въпроси от гръцката митология, чиито отговори трябваше да се търсят из центъра на Мадрид. Отборите бяха съставени от испански и български представители. Въпреки че децата от Горно Дряново не бяха запознати много добре с материала, се представиха отлично, а наред с това се включиха в часовете по биология, история и география и английски език. Последва и посещение на театър с участието на актьор от испанския филм „Шампионите“, като за разбирането на сюжета спомогна и AI.

Вечерта приключи с обиколка на Мадрид, много положителни емоции и създадени нови приятелства.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА