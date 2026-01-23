Ученици от Езиковата в Кюстендил влязоха в ролята на областен управител за един ден

Единадесетокласници от Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” в Кюстендил гостуваха днес на областния управител инж. Методи Чимев и неговия екип. Учениците влязоха в ролята на областен управител за един ден и се запознаха отблизо с дейността на институцията.

Инж. Чимев запозна младите хора с правомощията на областния управител и със структурата на институцията, която ръководи, като обясни, че осъществява връзката между централната и местната власт.

Зам. областният управител Георги Джоглев също присъства на срещата с учениците, като той от своя страна постави акцент върху сериозната отговорност, която носи областният управител при възникване на форсмажорни обстоятелства, бедствия, аварии и т.н. „Ключова е бързата и адекватна реакция, както и добрата координация между институциите”, каза Георги Джоглев.

В края на срещата инж. Чимев посъветва младежите да бъдат активни и им пожела да изберат реализация в професия или сфера на дейност, която обичат.

ИВАН ИВАНОВ