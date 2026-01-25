Ученици от НПГ – Гоце Делчев с отлично представяне на Европейската олимпиада по статистика 

Ученици от Неврокопската професионална гимназия в Гоце Делчев постигнаха впечатляващи резултати в първия кръг от Деветата европейска олимпиада по статистика за учебната 2025/2026 година. В националната надпреварата участваха общо 457 отбора. Сред най-добрите е и един от екипите на НПГ „Д. Талев“.

В първия етап на национално ниво участваха общо 26 отбора от гимназията, които демонстрираха отлични умения при решаването на задачи по статистика и интерпретирането на статистически данни и текстове. С максимален резултат от 10 точки в категория 10-12 клас се отличиха учениците Теодора Джамбазова, Ангел Стефанов и Гергана Пръчкова от XII „в“.

Двата отбора на НПГ, постигнали най-добри резултати на първия кръг от Европейската олимпиада по статистика



В група 8-10 клас втори по резултат са Кристияна Павлова, Кристиян Караджов и Стоян Дюлгеров от VIII „в“ клас.

След едномесечна интензивна подготовка учениците показаха отлични знания и умения в областта на математиката, статистиката и информационните технологии. Значителен брой от отборите, чийто ментор е Катя Бойкова – старши учителят по теоретично обучение в професионално направление „Администрация и управление“, постигнаха финални резултати над 8,5 точки от максималните 10.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА