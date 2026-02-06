Ученици от НХГ с впечатляващо участие на националния спектакъл „Архипелаг от таланти“ в Зала 1 на НДК

Ученици от единствените в Югозападна България паралелки с профил „Изкуства“ – тези в Националната хуманитарна гимназия в Благоевград, впечатлиха с участието и представянето си на националния спектакъл „Архипелаг от таланти“.

Мащабното събитие под патронажа на президента на Република България се състоя в Зала 1 на Националния дворец на културата и събра на една сцена около 1000 от най-изявените млади артисти от 19 училища в страната с разширено, профилирано и професионално обучение по музика, изобразително изкуство и хореография.

Градиозният спектакъл бе предшестван от регионални музикално-танцови прегледа с конкурсен характер. Талантливи музиканти и художници от НХГ демонстрираха своя талант и заложби във Враца, където също доказаха, че напълно заслужено са носители на многобройни награди и отличия от форуми, конкурси и пленери.

А кулминацията – концертът в НДК, бе цялостен художествен спектакъл, който продължи близо 3 часа и превърна сцената в пространство на вдъхновение, мечти и смели творческия търсения.

Програмата, разделена на 4 части, започна с „общ гайдарски старт“ на гайдарски групи на училища от Бургас, Пловдив, Казанлък, Шумен и столичното 144 СУ.

След „съвременните интерпретации и изкуства“ последва и „фолклорна палитра и традици“ и под светлините на прожекторите първи излязоха изявени певци и инструменталисти на бившата Солунска гимназия в Благоевград. Народният хор на НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ впечатли многолюдната публика с отлична вокална техника, красиви костюми и сценично поведение.

Поп изпълнителите пък представиха по действително въздействащ начин песента „Това е България“ и допринесоха за успешното представяне на гимназията със съвременна музикална линия, емоционални интерпретации и артистичност.

Част от талантливите ученици от паралелките по изкуства на НХГ с учители и директора Св. Солачка във Враца по време на регионалния преглед за Западна България

На сцената в Зала 1 на НДК

Финалът на грандозния спектакъл, когато всички заедно изпълниха „Дайте шанс на песента“, а директорите на училищата бяха отличени със статуетки



За да подкрепят учениците, дойдоха цял автобус учители от НХГ начело с директора Светлана Солачка и заместниците й Любима Манолова и Кирилка Павлова.

В залата лично присъства и началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов, както и представители на институции, сред които и именитата народна певица и преподавател в Югозападния университет проф. д-р Бинка Добрева.

В края на спектакъла, който бе придружен и от дигитална изложба на млади художници, на сцената бяха поканени и отличени със статуетки 19-те директори на училищата участници, като бе прочетен и поздравителен адрес от патрона на събитието – президента Илияна Йотова.

Гранд финалът бе поставен с общо изпъление на „Дайте шанс на песента“, а „Архипелаг от таланти“ доказа, че всяко училище е един уникален остров на творчеството, но всички заедно образуват здрава верига – архипелаг, който пази и развива духовната идентичност на страната ни.

Впечатление направи, че цялата мащабна и впечатляваща продукция бе заснета. Организиаторите съобщиха, че ще бъде направен филм, който предстои да бъде излъчен на международни фестивали в редица държави.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА