Ученици от НХГ с призови места на юбилеен фоклорен фестивал

Ученици от НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград представиха повече от достойно на XX юбилейно издание на фолклорния фестивал „Малешево пее и танцува“. В надпреварата участваха четири изявени гимназистки, обучаващи се в профил „Изкуства“ /музика/, които впечатлиха журито със своите изпълнения и завоюваха престижни отличия.

Михаела Бояджиева с учителя Христо Златков Сестрите Ивона и Ивана Малчови Стефани Сиджимкова

Деветокласничката Михаела Бояджийска с ръководител Марияна Ангелова спечели първото място, първа награда заслужиха и абитуриентките близначки Ивана и Ивона Малчови с ръководител Мая Чакова, а Стефани Сиджимкова от 9 „г” с ръководител Милана Влахова бе отличена с трето място.

На Михаела, Ивана и Ивона акомпанира преподавателят по акордеон Христо Златков, който допринесе за блестящото им представяне на сцената.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА