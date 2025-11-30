Ученици от Радомир дебатираха с връстници в Евпорейския парламент 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Радомир участва активно в програмата за училища посланици на Европейския парламент. На 28 ноември 2025 г. 24 ученици имаха възможността да участват в програма Евроскола – възможност, която училището спечели.

Програма Евроскола дава възможност на млади хора от целия Европейски съюз да се потопят в атмосферата на Европейския парламент в Страсбург като влязат в ролята на евродепутатите и дебатират теми, които оформят бъдещето на Европейския съюз.

„Темата на сесията беше “Медии и демокрация. Действия на ЕС за справяне с дезинформацията”. Младите хора бяха приветствани от Роберта Мецола – председател на ЕП, след което разговаряха с Делара Буркхардт – член на ЕП. Последва среща – разговор с Делфине Колард – заместник-говорител на ЕП, отговарящ за борбата с дезинформацията.

По време на симулацията на работна дискусия на членовете на ЕП младежите споделяха мнения и отстояваха позиции. Горди сме, че нашите ученици също взеха активно участие с въпроси и мнения“, съобщиха от гимназията в Радомир.

Сред най-важните акценти от дискусиите са били Медиите и демокрацията – защо е важно да разпознаваме достоверната информация и как ЕС регулира медийната среда; Борбата с дезинформацията – колко важно е да проверяваме фактите, преди да ги споделим; Изкуственият интелект – възможности, рискове и значението на етичните регулации; Русия и ЕС, войната в Украйна, отношенията ЕС – САЩ – как геополитиката влияе на нашата сигурност и бъдеще; Миграцията – предизвикателства и решения в рамките на ЕС и други.

Участниците-ученици от страни на Европейския съюз са споделили идеи за нови ЕС организации – инициативи, предложени, за да бъде Европа още по-силна и единна.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА