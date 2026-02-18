Ученици от Симитли усвоиха нови дигитални компетентности след двуседмично обучение в испанския град Малага

Успешно приключи двуседмичната международна училищна мобилност на учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методий” в Симитли, проведена в Малага, Испания. В рамките на обучението 36 ученици от училището взеха участие в интензивни практически занимания, посветени на визуалния дизайн, мултимедията и дигиталното разказване на истории.

Осъществените фоторазходки и задачите за визуално разказване на истории допринесоха за развиване на наблюдателност, креативност и увереност при представяне на собствени идеи чрез образи и мултимедия. Програмата включваше и представяне на индивидуални и екипни проекти, изготвени от участниците.

Всеки ученик създаде свой първи кратък видеоклип, както и финален мултимедиен пакет, включващ лого, дигитален постер, видео и публикация за социални мрежи. Работата по тези задачи даде възможност на участниците да приложат наученото на практика – от планирането и визуалното разказване на история, през техническата обработка на изображения и видеоматериали, до представянето на резултатите пред публика.

Обучението допринесе не само за усвояване на нови дигитални компетентности, но и за обогатяване на личния опит и за усъвършенстване на комуникационните и езикови умения на участниците в международна и мултикултурна среда. Чрез творческа работилница, посветена на символите и цветовете на Андалусия, участниците имаха възможност да се докоснат до местната култура и да я интерпретират чрез собствените си визуални проекти. Опитът им ще бъде споделен със съучениците чрез представяния и практически дейности с цел насърчаване на прилагането на визуални и дигитални умения в училищния живот и мотивиране на учениците за участие в международни обмени и обучения.

ИВАН ИВАНОВ