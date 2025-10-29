Ученици превърнаха класната стая в кулинарна работилница за необикновен и вкусен урок

Учениците от III „а” клас на гоцеделчевското ІІІ ОУ проведоха един необикновен и вкусен урок на тема „Здравословно хранене“. Часът започна с разговор за това какво означава здравословно хранене – кои храни дават енергия и витамини, укрепват имунната система и защо е важно да се ограничават сладките и газираните напитки.

Третокласниците разпознаваха различни храни и ги подреждаха според това дали са полезни, или не. Обсъдиха и хранителната пирамида, като сами посочиха, че най-голяма част от меню трябва да са плодовете, зеленчуците и пълнозърнестите продукти.

Моменти от кулинарния урок на третокласниците



След това класната стая се превърна в истинска кулинарна работилница. Учениците се включи в приготвянето на пъстра, ароматна и богата плодова салата. Децата старателно измиха плодовете и ги подредиха в своите купички. Всяка салата беше различна, но всички имаха нещо общо – много старание и любов.

В края на часа третокласниците описаха вкуса на своите плодови салати и сподели кои плодове са им харесвали най-много. Урокът завърши с послание, което всички приеха с усмивка: „Храни се здравословно всеки ден – това е най-вкусният път към здравето и радостта!“.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА