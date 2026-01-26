Ученици съчетаха учене, движение и забавление в интерактивната игра „Математически двубой“

Учениците от 2 и 3 клас на Обединеното училище в село Лъжница, община Гоце Делчев, съчетаха учене, движение и забавление в интерактивната игра „Математически двубой“. Увлекателното занимание включва две кутии с бутони, свързани със задаване на въпрос и „битки между двама опоненти“. Зелена светлина светва за този, който пръв знае отговора, а червена означава, че другият трябва да изчака. Като допълнителен елемент учениците решаваха и задачи, скрити в балони, които пукаха, за да открият и решат математическото предизвикателство вътре.

Допълнителен заряд и активност внесе и разделянето на второкласниците и третокласниците на два отбора – „Числата“ и „Фигурите”. Главен акцент в играта бе затвърждаване на таблиците за умножение и деление, но децата упражняваха и други математически знания – като логическо мислене и сравняване на числа.

Учениците съчетаха учене, движение и забавление в „Математически двубой“ и получиха специални медали за старанието си



За поощряване на усилията и постигнатите резултати всеки участник получи значка „Математически шампион“ за първо място и „Математическо старание“ – за второ.

Занятието премина с много усмивки, ентусиазъм и активност, доказвайки, че математиката може да бъде забавна и мотивираща.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА