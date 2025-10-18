Учени назоваха точната година на смъртта на Земята

Група учени от японския университет Тохо и НАСА назоваха предполагаемото време на смъртта на всички живи организми на планетата Земя, съобщава агенция Кулик, цитирана от GlasNews.

Слънцето ще стане по-голямо с времето и ще отделя повече топлина. Този процес ще предизвика промени на нашата планета. Температурата ще се повиши, което ще доведе до промяна в атмосферата и намаляване на количеството кислород.

Учените са моделирали и изчислили годината, в която могат да настъпят необратими промени на Земята. Според техните данни специална програма посочи, че животът на нашата планета ще стане невъзможен през 1 000 002 021 година.

Експертите смятат, че технологичният прогрес ще може да предотврати процеса.