Учени откриха причината за смъртта на над 5 милиарда морски звезди в Тихия океан

Учени съобщиха, че са разгадали причината за 10-годишната пандемия, убила повече от 5 милиарда морски звезди по бреговете на Тихия океан в Северна Америка, пише Асошиейтед прес.

Морските звезди обикновено имат пет пипала, но при някои видове те са до 24. Цветовете им варират от ярко оранжево до комбинации от оранжево, лилаво, кафяво и зелено.

През 2013 г. мистериозна болест по тези животни предизвика масовото им измиране от Мексико до Аляска. Епидемията унищожи 20 вида, като продължава и днес. По време на болестта пипалата на морските звезди опадат. Причината е бактерия, която засяга и други черупчести, според проучване, публикувано в списание Nature Ecology and Evolution.

Повече от десет години бяха необходими на учените, за да определят какво причинява заболяването.

Според ранни проучвания става въпрос за вирус, но се оказва, че денсовирусът, върху който учените са се фокусирали в началото, е обичаен за здравите морски звезди и не е свързан с болестта, казва Мелани Прентис от института Hakai, съавтор на изследването.

При други проучвания причината не е била открита, защото учените са изучавали проби от тъканта на умрели морски звезди, които вече не съдържат телесна течност, обхващаща органите.

Последното проучване обаче включва анализ на тази течност, наречена целомна, в която са открити бактериите Vibrio pectenicida.

„Изключително трудно е да се проследи източникът на много екологични заболявания, особено под водата“, каза микробиологът Блейк Ушиджима от Университета на Северна Каролина, който е участвал в проучването.

Сега, когато учените знаят причината, те имат по-добри шансове да помогнат на тези животни.

Прентис смята, че изследователите биха могли да проверят кои от останалите морски звезди са здрави и да организират тяхното преместване или да ги отглеждат и по-късно да ги транспортират до места, които са изгубили тези морски обитатели.БТА





