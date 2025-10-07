Учени от 7 държави дискутираха ролята на българския език зад граница на форум в Югозападния университет

Учени от 7 държави взеха участие в Петата научна конференция „Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи“, организирана от Катедрата по български език към Филологическия факултет на Югозападния университет в Благоевград, в рамките на Националната програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. Форумът откри деканът доц. д-р Радослав Цонев.

„Конференцията дава възможност за обмяна на идеи и среща между утвърдени учени, които променят посоката на познанието, и младите учени докторанти, които са в началото на своя научен път“, посочи деканът и специално отчете заслугата на председателя на организационния комитет доц. д-р Гергана Падарева, която е ръководител на Катедрата по български език.

На откриването присъства и зам. министърът на образованието и науката Наталия Михалевска. Тя поздрави организаторите и подчерта важността на работата по Националната програма за утвърждаване на българистиката зад граница. В унисон с това зам. министърът съобщи, че предстои да бъде създаден съвет към министъра на образованието. Въпросното обединение ще включва специалисти, като един от аспектите е филолози и езиковеди да подпомагат работата на българските неделни училища в чужбина, включително и с провеждането на обучения за преподаващите български език зад граница.

За пръв път в рамките на конференцията бе проведена и кръгла маса „Българският език зад граница“, на която езиковеди представиха своите изследвания, посветени на изучаването на българския език като втори. Последва и дискусия, посветена на обучението в неделните училища – проблемите, предизвикателствата и възможностите.

Моменти от откриването на форума, на който присъства зам. министъра на образованието Н. Михалевска

Наред със зам. ректорите доц. д-р Петрана Стойкова и доц. д-р Илия Недин участниците поздрави и д-р Мая Падешка – член на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина, лектор по български език в неаполския университет „Ориентале“, а едновременно с това е директор и учител в българското училище в Рим „Асен и Илия Пейкови“.

Форумът бе организиран в два конферентни дни. Участваха учени от Великобритания, Украйна, Албания, Русия, Чехия, Полша, от над 20 научни и образователни организации у нас и в чужбина.

Конференцията приключи с представяне на последните издания на Филологическия факултет – списания, сборници, книги и учебници, излезли от печат през последните две години.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА