Учени предупредиха: Пропускането на закуската крие сериозен риск

Закуската често се определя като най-важното хранене за деня, а ново проучване потвърждава, че това важи особено за здравето на костите, пише ЮПИ.

Според изследване, публикувано в четвъртък в Journal of the Endocrine Society, хората, които пропускат закуската, са по-изложени на риск от счупвания на костите, причинени от остеопороза.

„Открихме, че пропускането на закуска и късните вечери са свързани с повишен риск от остеопороза“, заяви водещият изследовател д-р Хироки Накаджима от Медицинския университет Нара в Япония.

„Тези нездравословни хранителни навици често се съчетават с други рискови фактори, свързани с начина на живот, като физическа неактивност, тютюнопушене и недостатъчен сън“, добави той.

За проучването изследователите анализирали здравни досиета и данни от прегледи на над 927 000 души в Япония на възраст над 20 години. Те търсели връзки между начина на живот и риска от фрактура на бедрото, ръката или крака вследствие на остеопороза.

Резултатите показват, че пропускането на закуска увеличава риска от счупване с 18%, тютюнопушенето — с 11%, а късното хранене — с 8%.

Комбинацията от пропускане на закуска и късни вечери повишава риска от остеопороза и фрактури на костите до 23%.

„Тези резултати показват, че предотвратяването на остеопороза и фрактури изисква не само здравословни хранителни навици, но и цялостни усилия за подобряване на начина на живот“, обясни Накаджима.

Хората, които пропускат закуска, обикновено приемат по-малко витамин D и калций, което показва, че хранителните дефицити също допринасят за риска от остеопороза.

„Нашето изследване потвърждава, че остеопорозата е заболяване, свързано с начина на живот. Все пак са необходими допълнителни изследвания, за да се проучи по-подробно влиянието на късните вечери върху костния метаболизъм и за разработване на препоръки относно закуската и вечерята“, обобщават учените.БТА





