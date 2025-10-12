Учени съживиха вируси на 40 000 години

Американски учени от Университета в Боулдър съживиха древни микроорганизми, които са се съхранили в ледовете на Аляска близо 40 000 години, съобщи Wionews.

Изследователите нагряли проби от замръзнала почва, скали и лед и микробите, смятани за мъртви, бавно започнали да се съживяват. „Това далеч не са мъртви проби“, отбеляза д-р Тристан Каро, геолог и водещ автор на изследването.

Пробите са събрани в лаборатория близо до град Феърбанкс, известна като „леденото гробище“. В рамките на няколко месеца микробите, инкубирани при температури от 3°C до 12°C, започват да образуват биофилми – слузести бактериални слоеве, които са трудни за унищожаване. Макар изследователите да отбелязват, че тези микроорганизми вероятно не могат да заразят хората, те биха могли да бъдат екологична заплаха, тъй като отделят въглероден диоксид и метан, които изострят изменението на климата.

Д-р Бриджит Евенгард, специалист по инфекциозни болести, предупреждава, че вечната замръзналост може да съдържа повече от просто безобидни микроби. „Два, за които знаем, са антраксът и едрата шарка, това е „кутията на Пандора“, каза тя пред Greenpeace.

Предходни проучвания установиха, че топенето на ледниците увеличава риска от „вирусни обрати“ – преходът на древни патогени към нови животински видове или дори хора.БГНЕС