Учени с шокиращо разкритие: Ето колко висок трябва да е мъжът, за да имате щастлив брак с него!

Мнозина са забелязали, че високите мъже изглеждат по-привлекателни. Учени проведоха изследвания и установиха как ръстът на мъжа влияе на щастието в брака.

Оказва се, че това не е просто случайно предпочитание, а закономерност, чиито корени се крият в еволюцията.

Високите мъже и женското щастие: какво казват изследванията?

Учени от университета Конкук в Южна Корея са анализирали данни от 7850 жени. Те са ги попитали какъв е ръстът на съпрузите им и доколко са щастливи в брака. Резултатите показали, че жените с по-високи съпрузи се чувстват значително по-удовлетворени и щастливи през първите години от брака.

Интересното е, че този ефект се запазвал за около 18 години, след което разликата в нивото на щастие между двойките с високи и по-ниски мъже изчезвала.

Защо се случва това? Изследователите смятат, че отговорът се крие в древните ни инстинкти.

Еволюция и избор на партньор: защо ръстът има значение?

В древността оцеляването е зависело от физическата сила. Високите мъже са изглеждали по-силни, способни да защитят семейството и да осигурят ресурси. Избирайки такива партньори, жените са повишавали шансовете за оцеляване на потомството си.

Днес жените вече не зависят от физическата сила на мъжете, но подсъзнателно все още обръщат внимание на ръста. Това обяснява защо високите мъже често се харесват повече на етапа на запознанството.

Защо след 18 години ръстът спира да влияе на щастието?

Проучването ясно показва, че след 18 години брак ръстът на съпруга вече не е фактор за удовлетвореността от връзката. Причините за това са няколко. С времето на преден план излизат други, много по-важни качества: характер, взаимно разбиране, подкрепа. Първоначалният „ефект на новостта“ отминава и жените оценяват партньора си по реалните му постъпки, а не по външните му данни. Доверието и емоционалната близост заменят първоначалните инстинктивни предпочитания.

Американски учени от университета Райс също са изследвали тази тема. Те са установили, че 50% от жените предпочитат мъже, по-високи от тях. В същото време само 13% от мъжете държат да бъдат по-високи от партньорката си. Тези данни потвърждават, че за жените ръстът е по-значим фактор при избора.

И така, важен ли е ръстът за щастливия брак? Да, но предимно в началото на връзката. Високият ръст може да привлече жените на подсъзнателно ниво, но с времето неговото значение намалява. Ако мъжът не е висок, това не означава, че бракът му ще бъде по-малко успешен. Просто може да се наложи да положи малко повече усилия, за да направи първо впечатление. А оттам нататък всичко зависи от него самия, защото главната тайна на щастливия брак не е в сантиметрите, а в умението да обичаш, разбираш и подкрепяш другия.





