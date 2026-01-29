Училищата в Пиринско заявиха прием на 115 паралелки след 7 клас, от които 72 професионални и 43 профилирани

48.5 са без интензивно и без разширено изучаване на чужди езици

Началникът на РУО Ив. Златанов: Крайности, свързани с прекалено голям брой часове по чужди езици, не са необходими и това трябва да бъде редуцирано

115 паралелки след 7 клас е обобщеното предложения за държавния план-прием /ДПП/ за учебната 2026/27 г. за област Благоевград. Съгласно статута си ДПП има право да реализират общо 60 средни, обединени училища, профилирани и професионални гимназия. От тях 6 са се отказали, т.е. заявки са отправили 54 образователни институции.

Един от основните фактори при план-приема е броят на учениците. През настоящата учебна 2025/26 г. седмокласниците са 2754, което е с 62-ма повече в сравнение с миналата учебна година, но и със 190 по-малко спрямо 2023/24 г. Прираст е констатиран в 5 общини, сред които Благоевград и Сандански с по 18 кандидат-гимназисти, Гоце Делчев с 14, Гърмен с 1, Петрич с 59. В Струмяни се запазва броят на седмокласниците, които са 39, в останалите 8 общини завършващите основно образованиеса „надолу“

Припомняме, че миналата година заради демографската криза в редица общини се наложи редуциране. Утвърдени бяха 111 паралелки, като още преди първо класиране бе закрита една, в община Гърмен. Сега се предлагат 115 – с една повече в Земеделската гимназия в Сандански, в ПГМЕТ /Професионалната гимназия по механоелектротехника/в Петрич. Две вместа досегашната една паралелка са заявили от СУ – Рибново, където има прираст на учениците. Също така се възобновява приемът в СУ- Коларово.

Друг важен показател са целевите стойности, спускани от МОН. След започналото през 2019 г. преструктуриране на план-приема всяка година определен брой осмокласниците трябва да бъдат обхванати от професионалното образованието. От предложените на областно ниво 115 паралелки 72, или 62,6%, са професионални и 43 /37,4%/ са профилирани, като по този начин се покриват стойностите, указани от МОН.

Конкретно за Благоевград паралелките са 30, а съотношението е 50:50.

С по 5 профилирани паралелки са Езиковата и Националната хуманитарна гимназия. С прием на 130 осмокласници е и Математическата гимназията, като там заявката е за 4 профилирани и една професионална паралелка. Съответно от 7 СУ искат да преминат от професия към профил, с прием на 26 ученици. 5 СУ и СУИЧЕ са с по една професионална паралелка, Гимназията по икономика с 4, Гимназията по строителство и архитектура, Благоевградската професионална гимназия с по 3, Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост – с две. Като цяло най-голям превес на професионалното образование се наблюдава в община Гоце Делчев. Там 12 от общо 16-те заявени паралелки са професионални. В Петрич балансът е 10 професионални и 6 профилирани, в Сандански – 9 към 3.

Както на проведените съвещания между директорите на училищата и експерти от РУО начело с началника Ивайло Златанов, така и на обсъжданията на план-приема по общини, бе коментирана държавната политика, свързана с ограничаването на изучаването на чужди езици. Казано най-общо, в писмо, изпратено от министъра на образованието Красимир Вълчев, се посочва, че интензивно изучаването може да се предлага само ако най-малко три предмета се преподават на съответния език, за разширеното изучаване пък се изисква – в последните три години, на училищно ниво резултатите на Националното външно оценяване по БЕЛ и математика в 10 клас да са над 50% от средните за страната, нещо което покриват едва няколко училища в областта, а вероятно и малко в страната. Също така напълно отпада интензивния чужд език в професионалните гимназия/паралелки. В рамките на трите дни този месец, когато директорите отправяха своите предложения за план-прием, стана ясно, че ще се правят и изключения, но те трябва да са добре мотивирани.

Обобщените данни и съпоставката показват, че от предлаганите 115 паралелки 24 са с интензивно изучаване на чужд език, което е с 5 по-малко спрямо м.г. От 48 паралелките с разширено изучаване сега са 42.5, а без интензивно и без разширено – са 48.5, или с 14.5 повече.

„Нашето разбиране е да ограничим, не фрапатно и крайно, в ущърб на учениците и учителите, часовете по чужд език, а по-скоро да насочим и учители, и ученици в посока обучение по природни науки, математика, български език, а за професионалните гимназии – към специалните предмети, които ще формират умения и качества за реализацията за пазара на труда. В крайна сметка обучението по чужд език се случва и от 1 до 7 клас, и от 8 до 12 клас. И, да, решенията на директори, учители за избор на интензивно, разширено изучаване е законосъобразно, но от гледна точка на ефективност, рационалност, и пак казвам: за знания и умения е логично да обърнем повече внимание на специалните предмети в професионалните гимназии/паралелки, а в профилираните – на обучението по математика, природни науки, имайки предвид съществената роля, значение на този тип знания“, коментира в разговор с репортер на „Струма“ началникът на РУО.

Ив. Златанов акцентира и че с оглед практическите знания на учениците виждането е делът на професионалното образование да бъде по-висок в сравнения с профилираната подготовка.

„Не омаловажаваме и не обезценяваме труда на директори и учители от профилирани гимназии и средни училища, но в крайна сметка идеята е да се даде превес на професионалното обучение. За мен няма как училището да се превръща в школа по чужди езици. Същинското обучение трябва да е по математика, български език и литература, по природни науки. Крайности, свързани с прекалено голям брой часове по чужди езици, не са необходими и това трябва да бъде редуцирано в посока на другия вид, на същинското обучение. Ученици мога да придобиват знания по чужди езици в допълнителни часове, било в самото училище, а също и в извънкласни форми и дейност, школи по населени места“, каза още началникът на РУО.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА