Училищата и детските градини в Пернишко затварят

След края на грипната ваканция на учениците от Пернишко училищата ще бъдат затворени от 17 март – вторник. Обмисля се въвеждане на дистанционно обучение, съобщи шефът на образователния инспекторат Ваня Коконова.

„Предприемаме мярката, след като бе обявено извънредното положение. Искам да уточня, че всички, които трябва да подадат заявления за матури, могат да го направят по електронен път. За информация могат да се обръщат към класните ръководители по телефона“, обясни Коконова.

Според Ваня Коконова вероятно вероятно ще бъдат затворени и детските градини. Все още не е уточнен срока, за който учебните заведения ще останат пусти.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА



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