Учителката по биология А. Пъхнева е новият зам. директор на благоевградското СУ „Иван Вазов“

Учителката по биология Албена Пъхнева е новия зам. директор по учебната дейност на СУ „Иван Вазов“ в квартал „Струмско”. Припомняме, че постът бе овакантен в началото на месец май, след като титулярката напусна. Мястото бе обявявано два пъти, но зам. директор не се намери.

„Колежката имаше и преподавателска норма като учител по математика“, обясни тогава директорът Методи Андонов и допълни, че именно съчетаването на административна работа като заместник-директор и учител по математика се оказало предизвикателство за намирането на кандидат. Така с края на учебната година условието за педагогическа правоспособност по математика отпадна и щатът отново бе преобявен.

„В интерес на истината следях обявата и кандидатствах на третия път, тъй като нямаше ограничения за правоспособност по конкретен учебен предмет“, сподели новата зам. директорка, която вчера преди обяд бе в кабинета си /на снимката/. Тя разказа, че е работила в държавна институция и в частния и сектор, има и педагогически опит и е с правоспособност по биология, химия и „ Човекът и природата“.

Имайки предвид, че доскоро Югозападният университет не подготвяше учители по биология, то битуващото мнение е, че подобни специалисти са кът и на практика лесно могат да си намерят работа.

„Не е точно така. В много училища часовете по биология не стигат за цял норматив и се възлагат като лекторски. По тази причина се водят от неправоспособни учители“, коментира А. Пъхнева, която вече е титуляр и като учител по биология, а до миналата учебна година часовете са били водени от учител с друга специалност.

Що са касае до подпомагането на директора при организирането и контрола на учебно- възпитателната дейност в училището, зам. директорката сподели, че приема новата си работата като предизвикателство, още повече че е динамична от гледна точка на познаване и прилагане на нормативната база.

„Бях посрещната добре от колегите, надявам се така да продължим и занапред“, каза в заключение А. Пъхнева.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА