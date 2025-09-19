Учителка от Симитли лекува с пчели

Миглена Димитрова: Използвам въздуха от сърцето на кошера, жуженето и ароматът на мед и прополис облекчават редица здравословни проблеми – от стрес и безсъние до дихателни и ставни заболявания

Учителка по география създаде стая за лечение с пчели. Сред зелените склонове край Симитли Миглена Димитрова, позната на поколения ученици със своя ентусиазъм и любов към земята, сбъдва своя дългогодишен копнеж, с който е в помощ на хората.

„Идеята се роди спонтанно от информация в интернет за апитерапията. Прочетох доста по темата и реших да направя нещо подобно”, споделя пред „България Днес” Димитрова, която преподава в Средно училище „Св.св. Кирил и Методий” в Симитли.

Миглена има интерес към медоносните насекоми от дете. Семейството й открай време отглежда пчели и около нея винаги е имало кошери. Така вдъхновението от знанието и опита се превръща в двигател за новото начинание. В уютната дървена постройка под специални легла са разположени пчелни кошери. Те са запечатани така, че пчелите да не могат да излязат от тях и да жилят. Пациентите лягат върху тях, а ритмичното жужене и ароматът на мед и прополис създават усещане за спокойствие и облекчават редица здравословни проблеми – от стрес и безсъние до дихателни и ставни заболявания.

„Пчелите създават енергия, която трудно може да се опише с думи – трябва да се почувства“, допълва преподавателката по география.

В стаята има инхалатор Миглена Димитрова Помещението става и за почивка

Терапията се осъществява чрез инхалатор, който е сърцето на пчелната стая, тъй като е свързан с кошера и благодарение на него човек вдишва въздуха на крилатите работнички. Терапията трае до 30 минути, като за най-добър ефект се препоръчват два сеанса през няколко часа. „Изследванията показват, че тогава резултатите са най-осезаеми“, уточнява учителката.

Процедурата не се препоръчва за деца под 3 години и бременни жени, но за всички останали носи облекчение. Стаята за апитерапия е разделена на две части – зона за лечение и зона за релакс. В първата се използват кошерният въздух и инхалациите, а във втората човек може просто да се отпусне сред характерното жужене.

Новата стая не остава незабелязана от учениците. „В момента, в който афиширах създаването на тази стая, предизвиках голям интерес в училище. Направихме мероприятие, което ще включим още тази учебна година, в което разказваме и на ученици, и на колеги за този нов метод на лечение“, допълва Миглена.





