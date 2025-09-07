Учредиха национален фен клуб на ФК „Пирин“

На 6 септември 2025 г., в Деня на Съединението, привържениците на ФК „Пирин“ направиха историческа стъпка – бе основан първият Национален фен клуб на „орлетата“.

С обич към зелено-белите цветове и с идеята да обединят всички почитатели на отбора, независимо дали живеят в Благоевград, в страната или извън нея, фенове се събраха и учредиха организация, която ще работи за по-активна подкрепа на любимия клуб.

Новосъздаденият Национален фен клуб има амбицията да бъде не само обединител на публиката на стадиона, но и двигател на обществени инициативи, популяризиращи богатата история и традиции на ФК „Пирин“. Предвижда се изграждане на регионални секции и организиране на събития, които да сближат още повече общността около отбора.

Сдружението започва дейността си с управителен съвет от деветима души, които ще координират бъдещите инициативи и ще работят за развитието на организацията.





