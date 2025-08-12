Факултетът по обществено здраве, здравни грижи и спорт на ЮЗУ с нов заместник- декан

Доц. д-р Екатерина Митова вече е част от ръководството на Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт към Югозападния университет в Благоевград. След окомплектоване на екипа тя заема длъжността заместник- декан „Образователни дейности, акредитация и качество“.

Припомняме, че на проведено общо събрание в края на месец юни досегашният декан доц. д-р Миглена Симонска бе преизбрана на поста за втори мандат от 4 години. Впоследствие по предложение на декана, след гласуване на факултетен съвет бе окоплектован и ръководният екип.

Както и досега, за научноизследователката дейност, магистърските програми и докторантското обучение ще отговаря доц. д-р Мариела Филипова, която е и ръководител на Катедрата по кинезитерапия.

На доц. Митова е поверен другият важен ресор, свързан с образователните дейности. Самата тя е лекар, специалист по детски болести, работи в ЮЗУ „Неофит Рилски“ от 29 години и е част от академичния състав на Катедрата по логопедия.

