Факултетът по педагогика на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград с двама нови зам. декани

Двама нови заместник-декани оформиха ръководния екип на Факултета по педагогика в Югозападния университет в Благоевград.
До неотдавна деканът проф. д-р Янка Стоименова, която през октомври 2023 г. бе преизбрана за втори 4-г. мандат, управляваше факултета с един заместник – доц. д-р Даниела Томова, като тя бе и ръководител на катедра ТМФВ /Теория и методика на физическото възпитание/, а като заместник на декана отговаряше за учебната дейност.
В края на месец януари на проведено заседание на Академичния съвет бе решено катедра ТМФВ да бъде закрита, а катедра „Социална педагогика“ да се преобразува в „Социална педагогика и теория и методика на физическото възпитание”.
„Мотивите за преструктуриране са навлизането в пенсионна възраст на значителна част от преподавателите в катедрите ТМФВ и „Социална педагогика“ и фактът, че те остават маломерни“, изтъкна проф. Стоименова, която внесе предложението.
Отношение по темата взе и ректорът проф. д-р Николай Марин, който изтъкна, че при 8 човека състав не може да има функциониращо първично звено. Той посочи и че от миналата година „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ вече не е приоритетна специалност, което показва, че интересът към физическото възпитание, ако не намалее, ще остане същият, но за една специалност да се поддържа маломерна катедра…
Ректорът коментира и че чрез преструктурирането във факултета ще има една много по-добра организация, още повече че между социалната педагогика и физическото възпитание има тясна връзка и общи области като обездвижването, физическата култура, навиците на децата и подрастващите, екранната зависимост… Стана ясно още, че освен към социалната педагогика, част от преподавателите в катедра ТМФВ ще преминат към катедра „Спорт“ /във Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт/, която, както изтъкна ректорът, е много важна за университета и е най-бързо развиващата се не само в ЮЗУ – Благоевград, но и в страната.
След направеното преструктуриране и преразпределяне трима преподаватели от ТМФВ начело с доц. Даниела Томова вече са част от катедра „Спорт“, като тя е избрана и за ръководител на основното звено. С нов ръководител, в лицето на доц. д-р Димитър Колев д.м. е и катедра „Здравни грижи“.
Що се касае до Факултета по педагогика, зам. декан по научноизследователската дейност, докторантското обучение е доц. д-р Красимира Марулевска, която заемаше този пост и през мандатния период 2015-2019 г., когато доц. д-р Траян Попкочев бе начело на факултета. Другият зам. декан с ресор образователни дейности е доц. д-р Вяра Цветанова, чиято кандидатура е била подкрепена от всички членове на проведен във вторник /17.02./ факултетен съвет.
СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА