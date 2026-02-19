Факултетът по педагогика на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград с двама нови зам. декани

Двама нови заместник-декани оформиха ръководния екип на Факултета по педагогика в Югозападния университет в Благоевград.

До неотдавна деканът проф. д-р Янка Стоименова, която през октомври 2023 г. бе преизбрана за втори 4-г. мандат, управляваше факултета с един заместник – доц. д-р Даниела Томова, като тя бе и ръководител на катедра ТМФВ /Теория и методика на физическото възпитание/, а като заместник на декана отговаряше за учебната дейност.

В края на месец януари на проведено заседание на Академичния съвет бе решено катедра ТМФВ да бъде закрита, а катедра „Социална педагогика“ да се преобразува в „Социална педагогика и теория и методика на физическото възпитание”.

„Мотивите за преструктуриране са навлизането в пенсионна възраст на значителна част от преподавателите в катедрите ТМФВ и „Социална педагогика“ и фактът, че те остават маломерни“, изтъкна проф. Стоименова, която внесе предложението.

Отношение по темата взе и ректорът проф. д-р Николай Марин, който изтъкна, че при 8 човека състав не може да има функциониращо първично звено. Той посочи и че от миналата година „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ вече не е приоритетна специалност, което показва, че интересът към физическото възпитание, ако не намалее, ще остане същият, но за една специалност да се поддържа маломерна катедра…

Вяра Цветанова Даниела Томова Димитър Колев Красимира Марулевска

Ректорът коментира и че чрез преструктурирането във факултета ще има една много по-добра организация, още повече че между социалната педагогика и физическото възпитание има тясна връзка и общи области като обездвижването, физическата култура, навиците на децата и подрастващите, екранната зависимост… Стана ясно още, че освен към социалната педагогика, част от преподавателите в катедра ТМФВ ще преминат към катедра „Спорт“ /във Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт/, която, както изтъкна ректорът, е много важна за университета и е най-бързо развиващата се не само в ЮЗУ – Благоевград, но и в страната.

След направеното преструктуриране и преразпределяне трима преподаватели от ТМФВ начело с доц. Даниела Томова вече са част от катедра „Спорт“, като тя е избрана и за ръководител на основното звено. С нов ръководител, в лицето на доц. д-р Димитър Колев д.м. е и катедра „Здравни грижи“.

Що се касае до Факултета по педагогика, зам. декан по научноизследователската дейност, докторантското обучение е доц. д-р Красимира Марулевска, която заемаше този пост и през мандатния период 2015-2019 г., когато доц. д-р Траян Попкочев бе начело на факултета. Другият зам. декан с ресор образователни дейности е доц. д-р Вяра Цветанова, чиято кандидатура е била подкрепена от всички членове на проведен във вторник /17.02./ факултетен съвет.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА