Фалира гръцка шивашка фирма, регистрирана в Петрич

Дружеството, закъсало с плащанията на дългове за 65 000 лв., ползвало офис и коли под наем, поиска от съда да бъде обявено в несъстоятелност

Шивашка фирма на гръцки бизнесмен, регистрирана в Петрич, фалира. Дружеството „Мода Вива 19” ЕООД прекрати дейността заради невъзможност да покрива задълженията си. Любопитното е, че дългът е 65 324,87 лв., което не е непосилна сума за търговско дружество.

35-годишният Ангелос Адемис сам е подал молба в Окръжен съд – Благоевград с искане за обявяване на неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност по отношение на фирмата. Тя била регистрирана през 2018 г. в Петрич с капитал от 500 лв. и основен предмет на дейност – шивашки услуги, включително и такива на ишлеме, покупка и търговия на стоки в страната и чужбина. Всички сделки и плащания са извършвани от собственика и управител Адемис.

Интересното е, че дружеството не разполага с офис или превозни средства, а е ползвало такива под наем. Гръцкият бизнесмен от Солун обаче натрупал задължения и спрял плащанията от месец март 2023 г., както и търговската си дейност. Към подаване на исковата молба дългът към държавата в лицето на НАП е 15 324.87 лв, а 50 000 лв., дължи към банка по овърдрафт кредит, или задълженията са в общ размер на 65 324,87 лв. Тъй като дружеството не е в състояние да обслужва задълженията си, нито разполага с имущество, активи, пари в брой и по сметка, гръцкият предприемач иска от съда да обяви банкрута на фирмата съгласно чл. 626 от Търговския закон.

Делото е разгледано от съдия Николай Грънчаров, който е назначил съдебно- икономическа експертиза. Заключението на вещото лице е, че през 2024 и 2025 г. не са осчетоводени никакви приходи от продажби на стоки. Единствените отчетени приходи в размер на 2000лв. не представляват приходи от оперативна/производствена/ дейност, а са приходи от продажба на дълготрайни активи през 2024 г. Миналага година са освободени работниците, наети по трудови правоотношения. Последното плащане от страна на дружеството е на сумата 58.25 лв., извършено през юли 2024 г. към „УниКредит Булбанк“ АД, за погасяване на лихвите по договора за овърдрафт, след което всякакви плащания към кредитори са били преустановени.

Изводът на експерта е, че дружеството е изпаднало в трайна неплатежоспособност и затрудненията му са придобили траен и необратим характер през 2024 г. На база заключението на вещото лице съдия Грънчаров приема, че финансовите затруднения на дружеството не са временнни, то не разполага с достатъчно имущество и активи за покриване на задълженията му, без опасност за кредиторите му, поради което го обявява в несъстоятелност, считано от юли 2024 г. Дейността на фирмата е прекратена и назначен временен синдик.

Решението подлежи на незабавно изпълнение, но може да се обжалва пред Апелативен съд – София в 7-дневен срок след вписване на несъстоятелността на фирмата в Търговския регистър.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





