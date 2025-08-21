Фалстарт на австрийския тим на неврокопчанина М. Близнаков с 3 от 3 поражения

Отборът на Марио Близнаков „Нойкирхен“ повтаря до момента съдбата на неговия роден „Пирин“ (Гоце Делчев), след като в трети пореден двубой няма нито една спечелена точка в австрийската втора лига-зона „Юг“. При второто домакинско поражение от новака „Бад Хофгафщайн“ бившият капитан на неврокопчани влезе на смяна в 56-та мин., но не съумя да помогне на съекипниците си да избегнат загубата. Резултатът 0:1 при появата му на терена се запази до края, въпреки че нашенцът раздвижи играта на съекипниците си, които обаче се скъсаха да пропускат. След извеждащото му подаване в 59-та мин. Атила Рокошч прати топката прокрай целта. След това Роберт Берки на два пъти и Виго тен Хаве пропиляха добри шансове поне да възстановят равенството. Самият Близнаков също бе близо до попадение след асистенция на привлечения през лятото друг българин в състава Марио Тарейн и противникът пак оцеля. Домакинските надежди угаснаха окончателно в 87-та мин., когато гостите удвоиха разликата и убиха интригата. Седмица по-рано „Нойкирхен“ падна лошо с 0:4 във визитата си на един от лидерите в групата „Мюлбах“, а във встъпителния кръг от първенството претърпя фиаско с 2:3 пред собствена публика срещу „Пийзендорф“. Единият от двата гола дотук в актива на отбора е дело на Близнаков.

Според местните медии фалстартът не е учудващ, защото през лятото съставът бе напуснат от 7 футболисти, сред тях и кадърът на „Пирин“ /Благоевград/ Радослав Анев, който реши да прекрати състезателната си кариера и да стане треньор. Очакванията са в следващите два-три мача новите попълнения да се сработят и да разкрият потенциала си. Ако не се случи, това ще коства главата на наставника Даниел Шопл.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ






