Фалшив профил организира протест с вили и лопати срещу ВиК авариите в Кресна, кметът Н. Георгиев го обяви за „гамен“ и „човекоподобно“

Фалшив профил, представящ се за кмета на Кресна Николай Георгиев, вчера призова жителите на общината да се срещнат на Банския поток, въоръжени с лопати и вили. Идеята била по този начин да протестират срещу зачестилите аварии на водопровода в резултат на започналото строителство на газопровода.

Малко по-късно с пост на страницата „Обединени за Кресна“ се появи и самият кмет, който доста често използва социалните мрежи, за да се обръща към съгражданите си по един или друг въпрос.

В него той нарича автора на призива „парвеню“ и „откровен гамен“, както и „човекоподобно, което няма смелост да излезе с името си, но за да постигне целта си, се крие зад моето и така се надява, че ще предизвика мечтаната от него и приятелчетата му суматоха с възможен медиен отклик“.

Георгиев е използвал поста, за да уведоми хората, че на 04.09.2025 г. ще се извърши планирана подмяна на водопроводна тръба в сервитута на новото трасе на строящия се газопровод на територията на община Кресна, поради което между 08.00 ч. и 17.00 ч. вода няма да има в цяла Кресна и селата Сливница и Долна Градешница.

„Очаквам ремонтът да разреши окончателно проблема с неколкократните ВиК повреди в района на трасето на газопровода и да гарантира на жителите на общината надеждно и качествено водоснабдяване без повече прекъсвания на това място“, написал е кресненският управник.

Няколко дни преди това от същата страница Георгиев нападна жителите на общината, напълнили контейнер за битови отпадъци със строителни. Този път оръжието на кмета бяха не обиди, а ирония, насочена към „талантливите изобретатели, решили да проявят творчество в боклукоизхвърлянето“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





