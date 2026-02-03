Фармацевти дискутираха цените на лекарствата в Благоевград

Шефът на РФК д-р Константин Качулев: Само при един производител има драстично повишаване, аптеките имат пределна надценка, която не могат да надскочат

Фармацевти от Пиринско дискутираха цените на лекарствата. Това беше основната тема на събранието, което се проведе през уикенда в Благоевград по идея на новия-стар председател на колегията – магистър-фармацевта д-р Константин Качулев, и двамата му заместници Мария Димчева и Катина Илчова.

„Във форума, който по същество е медицинско продължаващо обучение за повишаване на квалификацията, се включиха 50 колеги от РФК – Благоевград. Лектори бяха гл. експерт от Изпълнителната агенция по лекарствата Радослав Руйчев, Цветан Кръстев от УС на Българския фармацевтичен съюз (БФС ) и преподавателите от Факултета по фармация на Медицинския университет в София доц. Деница Стефанова и доц. Любомир Маринов. Фокусът беше върху ценообразуването в контекста на превалутирането в евро. Представени бяха данни за най-честите нарушения при продажбата на лекарства и санкциите, които с налагат на аптеките. КЗК проверява 400 аптеки за спекулативно повишаване на цените. Прави впечатление, че проверките са концентрирани върху едноличните търговци”, заяви за „Струма“ Качулев.

Председателят на РФК – Благоевград Качулев и двамата му заместници Мария Димчева и Катина Илчова с лекторите от София



На репортерски въпрос има ли повишаване на цените на лекарствата през последните два месеца, той бе категоричен, че има само един български производител, който е вдигнал драстично цените.

„Искам да подчертая, че в аптеките има пределна надценка на лекарствата, определена от държавата, и ние като фармацевти не можем да излезем от тази рамка. Няма как да продаваме извън максималната надценка, която се определя по следния начин: за лекарства до 1 лв. е 20%, до 10 лв. – 18%, и над 10 лв. е 16%, но не повече от 25 лв., като тези надценки сега са в евро”, обясни Качулев.

На събранието е обсъден и въпросът за допълнително финансиране на фармацевтични услуги – като ваксиниране и консултации.

„Колегите останаха доволни, защото свериха часовника си, обмениха опит и повишиха професионалната си квалификация. От това обучение те ще получат 16 кредитни точки от Комисията по качество на БФС, което е част от кариерното им развитие“, добави шефът на РФК – Благоевград.

На въпрос на „Струма“ има ли дефицит на лекарства в сезона на грипната вълна, той бе категоричен: „Наблюдава се традиционният недостиг на антигрипни лекарства и „аптечният туризъм“. Гражданите обикалят аптеките да търсят антивирусни препарати. Но при липса на едно от най-търсените антигрипни лекарства винаги може да се потърси българският заместител. В моята аптека получавам веднъж седмично антигрипни лекарства и няма драма“, каза Качулев.

Дали Благоевградска област ще се размине с грипната епидемия, още не се знае, но рискът от заразяване не е отминал, поради което гражданите трябва да носят маски, когато са в помещения с много хора, препоръча шефът на РФК – Благоевград.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА