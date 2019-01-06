Фасул чорба със зелев сок

Необходими продукти:
2 ч. ч. фасул,
4 глави лук,
5-6 с. л. олио,
2 ч. л. червен пипер,
2-3 щипки суха чубрица,
1 ч. ч. зелев сок.
Начин на приготвяне:
Накиснатия от вечерта фасул измиваме, заливаме с 4 ч. ч. студена вода и варим до пълно омекване на зърната. Нарязания на много ситно лук запържваме до златисто в олиото, посипваме с червения пипер и изливаме запръжката в сварения фасул.
Наливаме зелевия сок (може и повече от 1 ч. ч. в зависимост от вкуса). Варим още 10-15 мин и поръсваме с чубрица.
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