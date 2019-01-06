Фасул чорба със зелев сок

Необходими продукти:

2 ч. ч. фасул,

4 глави лук,

5-6 с. л. олио,

2 ч. л. червен пипер,

2-3 щипки суха чубрица,

1 ч. ч. зелев сок.

Начин на приготвяне:

Накиснатия от вечерта фасул измиваме, заливаме с 4 ч. ч. студена вода и варим до пълно омекване на зърната. Нарязания на много ситно лук запържваме до златисто в олиото, посипваме с червения пипер и изли­ваме запръжката в сварения фасул.

Налива­ме зелевия сок (може и повече от 1 ч. ч. в зависимост от вкуса). Варим още 10-15 мин и поръсваме с чубрица.

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