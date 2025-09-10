Фатален избор! Млад мъж бе прегазен от бързия влак край „Струмско“, изскочил внезапно с разперени ръце пред локомотива (ОБНОВЕНО)

Млад мъж бе прегазен от бързия влак по направлението София-Петрич. Трагичният инцидент стана тази сутрин на метри преди жп прелеза в кв. „Струмско” в Благоевград. Мъжът се появил внезапно на жп линията, разперил ръце като за прегръдка и бил пометен от влака. Машинистът не е имал никакъв шанс да спре и мъжът е загинал на място. Той е около 30-годишен, но лицето му е било размазано от удара, което затруднява разпознаването му. До обяд днес самоличността му не бе установена. Трупът е транспортиран за аутопсия, която е възложена на съдебния медик д-р Яни Златин.

Каква е причината за фаталния избор на младия мъж, е въпрос, на който ще търсят отговор разследващите органи. Днес на местопроизшествието започна оглед с участието на полицаи и служители на НК „Железопътна инфраструктура“.

По случая е образувано досъдебно производство за склоняване към самоубийство, съобщи за „Струма“ административният ръководител на Районна прокуратура – Благоевград Борислав Ковачки. Влакът остана на място до приключване на следствените действия и разчистване на железния път.

Пътниците във влака са били 13 и са извозени с алтернативен транспорт, заявиха от пресцентъра на НКЖИ след отправено запитване на репортер на „Струма“.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА






