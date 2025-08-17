Фаталните катастрофи с млади шофьори от последните години

Фаталните инциденти с млади шофьори от последните дни отново повдигнаха въпроса за по-строгите мерки и правила за водачите, които нямат достатъчно опит зад волана.

Ето и някои от най-тежките пътни инциденти от последните години с участие на млади шофьори, припомнени от Нова:

► 8 май 2023 г.

Младите Ани и Явор бяха пометени на пешеходна пътека на столичния булевард „Сливница”. Шофьорът, който ги връхлита с колата си – 19-годишният Адриан Антонов, е карал с над 100 километра в час.

► 13 май 2024 г.

При тежък инцидент в Пловдив на място загинаха 21-годишен шофьор и 20-годишно момиче, което пътувало до него.

► 28 август 2024 г.

Отново в Пловдив автомобил, управляван от 20-годишен водач, се забива в уличен стълб. Шофьорът с книжка от година и половина издъхва в болницата.

► 21 септември 2024 г.

Удар между два леки автомобила на изхода на Сливен отнема живота на 19-годишен шофьор, който бил зад волана на едната кола.

► 25 февруари 2025 г.

Фатален инцидент в пловдивското село Ягодово. Кола се вряза в крайпътно дърво. Шофьорът на автомобила завинаги остана на 18 години.

Според автоинструктори листовките с теоретични въпроси трябва да са по-сложни и да провокират кандидат-шофьорите да мислят.

„Трябва да се замислим над това не да се наизустяват въпросите. Затова е толкова интересно шофирането – защото всяка една секунда се случват нови неща, така че може би трябва да се наблегне върху това един млад човек да се провокира да мисли и да взима правилните решения в ситуациите. Въпросът е, че е крайно време родителите да се замислят къде си записват децата, защото едва ли телефонът е по-важното нещо от един шофьорски курс, от който зависят животи”, коментира Владимир Василев, който обучава малди шофьори.





