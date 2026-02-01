Февруари 2026 носи  финансови промени за Овните, съдбовни промени за Везните и Водолеите, Телците ще се радват на любов и успехи

Февруари, месецът на любовта, пристига с обещание за сериозни промени и съдбовни обрати за някои от зодиакалните знаци. Предстои период, в който ще се наложи да вземете важни решения по въпроси, които дълго сте отлагали. Колебанията остават в миналото, защото сега е време за действие. Звездите съветват да се доверите на своята фантазия и интуиция – те ще бъдат вашият най-силен съюзник в преодоляването на сложни ситуации. Не забравяйте, че Вселената обича смелите и подкрепя тези, които дръзват да следват мечтите си. Докато едни ще трябва да направят решаваща крачка, други ще искат всичко наведнъж, но дали ще го получат? Вижте какво вещае месечният хороскоп за февруари 2026 г. за всеки един от зодиакалните знаци според novavarna.com.

ОВЕН

През февруари, Овни, ще се изправите пред необходимостта да вземете стратегически решения, които ще оформят бъдещето ви. Тези мисли отдавна витаят в съзнанието ви, но сега сте абсолютно сигурни в посоката. Обстоятелствата ще ви подтикнат да внесете яснота в живота си, особено след мощната енергия на Новолунието и слънчевото затъмнение на 17 февруари, които носят позитивен заряд за вас. Позволете на въображението си да се развихри и не се страхувайте да проучвате различни варианти. Промените ще засегнат предимно сферата на финансите и кариерата. В личния живот обаче може да усетите липса на време и дори Свети Валентин няма да ви настрои особено романтично. Позволете си да се отпуснете и бъдете по-нежни с любимите хора, като им дадете шанс и те да поемат инициативата.

Февруари носи на Овните усещане за неспокойствие, главно защото финансовите резултати не вървят с желаното темпо. Чувството за застой може да провокира импулсивни решения, особено при малки, но чести разходи. Месецът изисква повече дисциплина и по-малко бързане. Най-голямата грешка би била да се „пришпорва“ процес, който изисква време.

ТЕЛЕЦ

За представителите на зодия Телец февруари ще бъде месец на интензивна комуникация. Разговорите и срещите ще генерират страхотни идеи, които ще имате възможност да осъществите успешно. Мащабът им ще е различен – от спонтанно решение за пътешествие с приятел до стартиране на големи кариерни проекти. Чувствайте се уверени, защото ще можете да постигнете всичко. Личният ви живот също ще бъде доста пълноценен и динамичен. Необвързаните Телци няма да страдат от липса на внимание и е напълно възможно да посрещнат Свети Валентин на вълнуваща среща. Обвързаните пък ще търсят начини да хармонизират отношенията си. Не забравяйте обаче, че партньорът ви има собствено мнение и също може да има идеи за положителни промени. Винаги е важно да питате и да общувате открито.

Месецът е стабилен и предвидим финансово за Телците. По-голямата част от енергията отива в поддържането на съществуващия баланс и покриването на редовните задължения. Разходите са обмислени, а рисковете нямат особено място – което напълно устройва представителите на зодията. Дългосрочните планове имат предимство пред краткосрочните печалби.

БЛИЗНАЦИ

През февруари Близнаците може да се почувстват леко объркани относно истинските си желания. Искате всичко, и то наведнъж: да започнете нов проект, да се научите да свирите на китара, да посетите изложба, да се видите с приятел и да отидете на среща. Звездите обаче предупреждават, че ако се захванете с твърде много неща едновременно, има риск да не довършите нито едно качествено и да не изпитате истинско удоволствие. Астролозите ви призовават да забавите темпото и да се вгледате в себе си. Запитайте се кои от тези желания са наистина ваши и отразяват същността ви. Кое занимание ще ви донесе истинско удовлетворение? Практиката за създаване на карта на желанията около китайската Нова година би била идеална за вас в този момент.

Близнаците се сблъскват с разпокъсан финансов поток. Парите бързо идват, но и толкова бързо си отиват, което затруднява ясния общ поглед над нещата. Решенията често се взимат в движение, без предварително планиране – затова и основното предизвикателство на месеца е да се изгради структура и контрол.

РАК

Раците ще се потопят изцяло в света на творчеството и романтиката през февруари. Именно те са хората, които със сигурност ще организират „кутия за валентинки“ в офиса. Понякога желанието им да помогнат на приятели и колеги да открият любовта ще бъде по-силно от фокуса върху собствения им личен живот. Необвързаните представители на знака ще се усмихват и ще твърдят, че са доволни от статуса си, но тайно ще мечтаят за вълнуваща среща с нов човек. Тези, които са във връзка, ще организират най-романтичната вечер за половинката си, но има риск да мислят повече за навиците и желанията на партньора, отколкото за своите собствени. Звездите съветват да не се страхувате да предприемате действия и в името на собственото си щастие.

За Раците месецът е силно свързан с усещането за сигурност. Но за целта трябва да се подхожда с допълнителна предпазливост и добре обмислени решения. Прекалената предпазливост може да спре някои възможности, но февруари не е месец за риск. Акцентът остава върху защитата на вече постигнатото.

ЛЪВ

За Лъвовете февруари ще се окаже решаващ месец, в който звездите ще изпитат силата им. Основната цел на космическите влияния е да ви покажат кои навици и нагласи сте възприели несъзнателно от семейството, партньора или социалния си кръг. Ще осъзнаете къде разчитате на чуждото мнение повече, отколкото на своето собствено. Може да изглежда парадоксално за уверените Лъвове, но някои модели на поведение се вкореняват толкова силно, че не сме склонни да ги поставяме под въпрос. Например, ако в семейството ви не е прието да се говори открито за чувства, сега е моментът да промените това. Така ще постигнете завиден баланс и дълбочина в отношенията си.

Лъвовете се изправени пред разминаване между желанията и реалните финансови възможности. Добре е амбициозните планове да бъдат отложени или поне леко коригирани. Месецът изисква трезва преценка и ясни приоритети – това е време за адаптация и реалистичен поглед към нещата, а не на демонстрация на сила.

ДЕВА

Девите, подобно на Лъвовете, също ще размишляват върху познатите модели в живота си. Пред вас ще стои дилемата: кое е по-важно – сигурността на дългосрочния план или моментният зов на сърцето? Възможно ли е изобщо да се намери баланс между тези два полюса? Към втората половина на месеца ще се сблъскате с необходимостта да вземете окончателно решение. Тук няма обективно правилен или грешен отговор. Най-важното ще бъде това, което вие самите чувствате и което ви носи вътрешен мир. В личния си живот ще изпитате по-голяма нужда от интимност, страст и искреност. Връзките ви имат потенциал да достигнат съвсем ново, по-дълбоко ниво.

Февруари е особено добър и аналитичен месец за Девите. Фокусът е върху конкретните числа, анализа на разходите и управлението на детайлите. Решенията се основават на факти, а не на чувства. Малки промени в ежедневното управление на парите бързо дават резултат.

ВЕЗНИ

През февруари, Везни, вие няма да играете по правилата. Ако има нещо, което не ви харесва в работата, сега е моментът да говорите открито и да разберете дали е възможна промяна. Същото правило важи с пълна сила и за личните ви връзки. Не се страхувайте да изглеждате твърде категорични или взискателни. Ако емоциите ви напират и ви се струват неуместни, помислете как ви влияе вътрешното напрежение. Дори и при най-търпеливите хора, натрупаните емоции в крайна сметка изригват като вулкан. Ако успеете да канализирате тази енергия позитивно, животът ви ще стане по-жизнен, а връзките – по-страстни. Необвързаните Везни ще имат отличен шанс да срещнат своята сродна душа.

Финансовите въпроси на Везните през периода са силно свързани с други хора. Споделени разходи, договорености и общи задължения изискват повече координация. Февруари не е подходящ за бързи решения, а за изясняване на условията. Без ясни договорки няма да има финансов напредък.

СКОРПИОН

Скорпионите ще бъдат понесени от вълната на спомените през февруари. Мисълта, че някога, отдавна, всичко е било по-добре, може да ви завладее. Разбира се, има неща извън нашия контрол, които са безвъзвратно загубени. Вместо обаче да фокусирате цялото си внимание върху миналото, звездите ви съветват да се върнете в настоящето и да се запитате: какво всъщност ми липсва? Може би е време да се върнете към старо хоби или да се обадите на забравен приятел. В това можете да намерите огромен ресурс и сили да продължите напред. В крайна сметка, през февруари ще успеете да откриете нещо, което истински ви харесва, и да намерите съмишленици. Имате и добър шанс да укрепите настоящите си връзки чрез по-голямо доверие и общи теми за разговор.

Те са фокусирани основно върху последиците от минали финансови решения – свързани с дългове или споделени задължения. Нуждата от контрол е по-силна от обикновено, а рисковите ходове категорично трябва да се избягват. Месецът е посветен на затваряне на стари страници, а не на отваряне на нови.

СТРЕЛЕЦ

През февруари Стрелците ще бъдат принудени да работят усилено за укрепване на позициите си, особено в професионален план. Възможни са конфликти на работното място и дори миролюбивите представители на знака ще трябва да защитават твърдо своята гледна точка. Пълнолунието в Лъв ще повлияе хармонично на вътрешната ви сила и ще ви улесни да се изразявате по-уверено и ясно. В крайна сметка можете значително да подобрите позицията си. Не забравяйте обаче да сверявате часовника си с вътрешното си състояние – то ще ви подскаже дали действията ви са правилни за самите вас. В личния живот необвързаните Стрелци имат голям шанс да срещнат достоен партньор, който ще се отличава с надеждност, но може да има известни проблеми с гъвкавостта. Съществуващите връзки могат да бъдат заздравени чрез открит диалог.

Стрелците усещат ограничения през февруари, които трудно ще приемат. Пространството за маневри е ограничено и изисква повече адаптация. Бързите действия не носят очакваните резултати. Месецът изисква повече сериозност при боравенето с пари.

КОЗИРОГ

Слънчевото затъмнение ще потопи Козирозите дълбоко в размисъл. Февруари ще донесе неочаквани промени, които ще ви принудят да преосмислите подхода си към много аспекти от живота. На личния фронт е възможно да настъпи известно затишие. Във връзките ще бъде от ключово значение да поддържате баланс между нуждата от усамотение и диалога с партньора. Всички понякога се нуждаем от време насаме, но съществува риск да загубите контакт с любимия човек, ако се отдръпнете твърде много. В сложни времена е важно да намерите нещо, което ви подкрепя и зарежда. Помислете за дейности, които ви носят удоволствие, и им се отдайте на 100%.

Представителите на зодията продължават курса, който са задали още от началото на годината. Финансовите резултати се показват постепенно, без изненади. Повечето решения са свързани с дългосрочни ангажименти и отговорности. Рисковете са ограничени, стабилността остава ключова. Месецът не носи големи промени, а по-скоро потвърждава значението на постоянството и последователността.

ВОДОЛЕЙ

Много Водолеи празнуват своя рожден ден през февруари, а това е прекрасен шанс да помислите накъде искате да поемете оттук нататък. Време е да се освободите от всичко старо и ненужно и да не го пренасяте в новата си лична година. Месецът ще започне с предизвикателство: готови ли сте да действате въпреки трудностите и да покажете своята уникалност и оригиналност? Именно това ще ви отведе до ново, по-добро състояние. Разбираемо е да искате бързи резултати, но звездите казват, че ще трябва да дадете време на нещата да се развият. В личния ви живот е възможно да възникнат и някои неприятни ситуации, но чрез тях ще започне процес на изцеление и подобряване на отношенията.

Месецът за тях е доста непредсказуем от финансова гледна точка. Обстоятелствата се променят много бързо, което затруднява дългосрочното планиране. Нужен е повече ред и по-ясно подреждане на приоритетите, а решенията трябва да се базират на проверена информация.

РИБИ

За вас, Риби, този месец ще премине под знака на играта. Коридорът на затъмненията, който започва през втората половина на февруари, ще ви позволи да достигнете ново, по-високо ниво на доходите си. Нещо повече, това ще се случи неочаквано и сякаш без да сте полагали целенасочени усилия. Звездите подсказват, че малко хитрост и нестандартен подход няма да навредят. В сферата на връзките всичко ще бъде леко и безгрижно. Ако обаче очаквате сериозни стъпки от страна на партньора си, това най-вероятно няма да се случи този месец. Позволете си да не бързате, а просто да се насладите на настоящия момент. Специална задача от звездите за вас: направете нещо необичайно и различно, направете крачка извън зоната си на комфорт.

За Рибите финансовите теми са изпълнени с неяснота. Съществува риск от неочаквани задължения. Периодът изисква повече търпение, концентрация и по-малко доверие в интуицията. Ключът е в яснотата, дори ако тя идва с известно закъснение.

Февруари е месец за подреждане на вътрешния ни свят.

Не бързайте за никъде, наслаждавайте се на малките моменти на нежност и помнете, че понякога е необходимо да направим една крачка назад, за да анализираме миналото, което ще ни даде нужната инерция за голям скок напред през пролетта.

Търсете баланса между мечтите и реалните си възможности.

Звездни и планетарни влияния

Февруари 2026 година се очертава като месец на големите контрасти и неочакваните обрати. Докато в любовта и социалния живот ще усещаме прилив на вдъхновение и силна интуиция, в сферата на кариерата и здравето ще се наложи да проявим много повече търпение, дисциплина и предпазливост.

Месецът ще изисква от нас да балансираме между своите мечти и суровата реалност, особено под влиянието на първия за годината ретрограден период на Меркурий.

1-10 февруари: Внезапни обрати и нужда от гъвкавост

Началото на месеца е белязано от динамични и напрегнати аспекти, най-вече заради влиянието на Уран върху Меркурий и Венера. Това е период на изненади, които могат коренно да променят предварителните ви планове и да внесат известен хаос в ежедневието.

Работа и пари: Очаквайте неочакваното в професионален план. Възможни са внезапни промени в служебните ангажименти, технически проблеми или финансови разминавания. Това е последният момент до 10 февруари да финализирате важни сделки и да подпишете договори, преди комуникацията да се усложни.

Очаквайте неочакваното в професионален план. Възможни са внезапни промени в служебните ангажименти, технически проблеми или финансови разминавания. Това е да финализирате важни сделки и да подпишете договори, преди комуникацията да се усложни. Любов и отношения: Периодът е силно наелектризиран. Венера в квадрат с Уран носи риск от импулсивни решения, внезапни раздели или пък неочаквани нови симпатии, които обаче могат да се окажат краткотрайни. Хората са по-склонни към риск и авантюри, но очакванията рядко ще съвпадат с реалността.

Периодът е силно наелектризиран. носи риск от импулсивни решения, внезапни раздели или пък неочаквани нови симпатии, които обаче могат да се окажат краткотрайни. Хората са по-склонни към риск и авантюри, но очакванията рядко ще съвпадат с реалността. Рискове и здраве: Нараства нервното напрежение и разсеяността. Възможни са проблеми със съня и главоболие. Бъдете особено внимателни при работа с техника и документи, тъй като рискът от грешки поради прибързаност е голям.

11-20 февруари: Ретрограден Меркурий и емоционално рестартиране

На 11 февруари Меркурий започва своето ретроградно движение, което ще продължи до 6 март. Този астрологичен феномен ни принуждава да забавим темпото и да се вгледаме в миналото, за да поправим стари грешки.

Комуникация и кариера: Време за ревизия и довършване на стари задачи. Не се препоръчва стартирането на нови мащабни проекти или покупката на скъпа техника. Стари бизнес партньори могат да се появят отново с предложения, които заслужават внимание.

Време за ревизия и довършване на стари задачи. Не се препоръчва стартирането на нови мащабни проекти или покупката на скъпа техника. Стари бизнес партньори могат да се появят отново с предложения, които заслужават внимание. Любов и хармония: Между 16 и 18 февруари Венера прави изключително благоприятен аспект с Юпитер. Това е най-магичното и романтично време за целия месец. Венера в Риби ни прави по-мечтателни, нежни и състрадателни. Периодът е идеален за творчество, почивка и изглаждане на отношенията с любимите хора.

Това е най-магичното и романтично време за целия месец. ни прави по-мечтателни, нежни и състрадателни. Периодът е идеален за творчество, почивка и изглаждане на отношенията с любимите хора. Здраве и енергия: Около 17 февруари Марс е в напрегнат аспект с Уран, което изисква изключителна предпазливост. Енергията е малко и се хаби нерационално. Избягвайте крайните физически натоварвания, рисковите спортове и конфликтните ситуации, тъй като рискът от травми и възпалителни процеси е повишен.

21-25 февруари: Социален успех и стратегическа мъдрост

Въпреки ретроградното влияние на Меркурий, тези дни предлагат добри възможности за социална реализация и получаване на подкрепа от влиятелни личности.

Възможности за развитие: На 25 февруари Слънцето е в трин с Юпитер, което носи късмет и обществено признание. Това е отличен момент да потърсите съвет от ментор или да представите стара идея пред началството по нов и по-убедителен начин. Административната и социална подкрепа ще бъдат на ваша страна.

На 25 февруари което носи късмет и обществено признание. Това е отличен момент да потърсите съвет от ментор или да представите стара идея пред началството по нов и по-убедителен начин. Административната и социална подкрепа ще бъдат на ваша страна. Емоционално състояние: Настроението се подобрява значително, а жизнените сили започват да се стабилизират. Периодът е подходящ за оздравителни процедури, терапия и укрепване на имунната система чрез правилно хранене и почивка.

26-28 февруари: Тест за лоялност и сериозни намерения

Краят на февруари ни приземява и ни кара да свалим розовите очила. Венера среща влиянието на Сатурн и Нептун, което поставя фокус върху сигурността и реалните основи на нашите чувства.

Личен живот и връзки: На 28 февруари съвпадът на Венера със Сатурн изисква сериозност и поемане на отговорност. Възможно е да усетите меланхолия или страх от самота, но това е моментът да заздравите връзките си чрез честни разговори. Ако една връзка е нестабилна, сега нейните пукнатини ще станат видими.

На 28 февруари изисква сериозност и поемане на отговорност. Възможно е да усетите меланхолия или страх от самота, но това е моментът да заздравите връзките си чрез честни разговори. Ако една връзка е нестабилна, сега нейните пукнатини ще станат видими. Здраве и виталност: Виталността е ниска и тялото става по-податливо на хронични болки в костите, ставите и периферичната нервна система. Пазете се от настинки и объркани диагнози поради разсеяност. Психическото спокойствие е ключът към физическото здраве в тези дни.

Лунни влияния през февруари 2026

През февруари 2026 година Луната преминава през ключови фази, които ще определят емоционалния ритъм на месеца. Тъй като периодът съвпада с началото на ретроградното движение на Меркурий на 11 февруари, Луната ще действа като вътрешен навигатор, който показва кога е време за активност и кога за стратегическо оттегляне и анализ.

2 февруари: Пълнолуние в Лъв – Емоционален пик

Месецът започва с мощната енергия на Пълнолунието в Лъв. Това е момент на висока увереност, желание за себеизява и засилена нужда от признание. В дните около 2 февруари емоциите ще бъдат изключително интензивни. Лъвът управлява сърцето и личната изява, затова ще изпитваме силна нужда да бъдем забелязани, оценени и обичани. Възможни са драматични развръзки в личните отношения или публични изяви, които привличат голямо внимание. Внимавайте с егото, тъй като желанието за доминация може да предизвика излишни конфликти.

3-16 февруари: Намаляваща Луна – Освобождаване и детокс

След Пълнолунието започва периодът на Намаляваща Луна, който е най-подходящ за освобождаване от всичко излишно в живота ни. На 9 февруари настъпва фазата на последната четвърт. В този интервал организъмът се чисти много по-лесно от токсини, което прави диетите и разтоварващите режими изключително ефективни.

Това е и най-доброто време за приключване на стари ангажименти, окончателно разчистване на дома и архивиране на стари проекти, преди комуникацията да се усложни от ретроградния Меркурий в средата на месеца.

17 февруари: Новолуние във Водолей – Планиране на бъдещето

Новолунието във Водолей е моментът за поставяне на нови начала, но по-скоро на идейно и стратегическо ниво. Този знак отговаря за иновациите, технологиите, приятелствата и дългосрочните колективни цели. Ще усетите прилив на нестандартни идеи и силно желание за промяна и независимост. Понеже Меркурий вече е ретрограден в този момент, не бързайте с реалните практически стъпки. Използвайте деня, за да запишете идеите си, да обмислите нови сътрудничества и да преосмислите социалните си контакти.

18-28 февруари: Нарастваща Луна – Ресурси и изграждане

През втората половина на месеца Луната започва да расте, преминавайки последователно през знаците Риби, Овен и Телец. Това е фаза на натрупване, растеж и укрепване на силите. На 24 февруари е фазата на Първа четвърт, която ни дава необходимия тласък за действие. Всичко, което правите за подхранване на тялото – прием на витамини, козметични грижи или укрепващи физически упражнения, ще има много по-силен и дълготраен ефект. Около 20-22 февруари, когато Луната е в Риби, интуицията ви ще бъде изключително изострена. Доверете се на вътрешния си глас и на първото си усещане при вземане на важни лични решения.

Практически съвети според Лунния календар:

Грижа за косата: Ако искате косата ви да расте по-бързо и да бъде по-гъста, планирайте подстригване в периода на нарастваща Луна между 18 и 25 февруари.

Ако искате косата ви да расте по-бързо и да бъде по-гъста, планирайте подстригване в периода на нарастваща Луна между 18 и 25 февруари. Разчистване и диети: Най-лесно ще се разделите с излишните килограми и ненужните вещи в периода на намаляваща Луна между 3 и 16 февруари.

Най-лесно ще се разделите с излишните килограми и ненужните вещи в периода на намаляваща Луна между 3 и 16 февруари. Важни разговори и преговори: Планирайте ги в дните около Новолунието на 17 февруари, но имайте предвид влиянието на ретроградния Меркурий и бъдете готови за преразглеждане на детайлите в края на март.

Важно: През февруари 2026 година комбинацията между фазите на Луната и ретроградното движение на Меркурий изисква да не форсирате събитията по изкуствен път. Използвайте Луната като навигатор за вашето вътрешно състояние и не забравяйте, че тялото ви знае най-добре от какво има нужда във всеки един момент.