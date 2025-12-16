Фенклуб „Торсида” с трогателен жест към лекарите от кюстендилската болница, спасили живота на техен приятел

Членовете на фенклуб „Торсида – Кюстендил” изказаха специални благодарности на лекарския екип и на директора на кюстендилската болница Димитър Стоилов за професионализма и навременните действия, довели до спасяването живота на техен близък приятел и член на клуба.

Преди месец и половина 37-годишният Петър Брусарски получава инсулт вследствие на гнойна инфекция от неправилно изваден зъб, което довежда до тежко възпаление на мозъка. Една седмица младият мъж е в кома, а лекарите се борят, за да спасят живота му.



По този повод председателят на клуба Слави Велинов и членовете на левскарския фен клуб поискаха среща с директора Стоилов и с д-р Арабаджиев, за да изкажат благодарности лично.

„Само преди няколко седмица наш приятел и член на клуба беше на косъм да загуби живота си. Когато го намерих, извиках веднага Спешна помощ, защото бе въпрос на минути да бъде спасен. Медиците от Спешния център реагираха много бързо и адекватно. Благодарение на намесата на д-р Арабаджиев, д-р Антимов, д-р Жабински, на реанимацията, сестрите и санитарите, както и на ценните съвети, дадени от доц. Велинов, нашият приятел сега е жив и здрав. Всичко бе направено професионално и навреме”, заяви Слави Велинов.

В знак на признателност от фенклуба подариха на директора Димитър Стоилов картина на Васил Левски, а на доктор Арабаджиев – икона на Св. Богородица.

ИВАН ПЕТРОВ