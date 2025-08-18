Феновете на „Кюстендил“ след издънката в Ихтиман: Пускай Преслава

Кандидатът на книга за промоция от квотата на ЮЗ Трета лига „Кюстендил“ стъпи за втори път накриво при едва три изиграни мача с 1:3 на гости на „Ботев“ /Ихт/ и рано-рано е на път да изпусне влака за професионалния футбол. Ихтиманци пък са със 100-процентов актив пред собствена публика след успеха на старта над „Костинброд“. Най-разпознаваемото лице в състава на домакините Борислав Балджийски реализира две от попаденията, едното от дузпа, която сам изработи. Половин час след началото Богомил Христов даде аванс на ихтиманци, засичайки в мрежата подаване от фланга. Двата отбора се оттеглиха на почивка при равенство, фиксирано с клинично изпълнен пряк свободен удар от играещия наставник на сините Даниел Младенов. През втората част на сцената излезе лидерът на съперника Б. Балджийски, който първо вкара хладнокръвно от бялата точка, а скоро след това не остави шансове на кюстендилския страж, изскочил сам срещу него.

Фалстартът в първенството и болезненото отпадане за купата на България миналата сряда с дузпи от „Германея“ изчерпаха търпението на феновете под Хисарлъка, които реагираха гневно в социалните мрежи и призоваха за промени. Други пък заподозряха любимците си, че доброволно са абдикирали от битката за първото място с „Вихрен“ предишния сезон. Вълната от недоволство имаше и опоненти, които реалистично отчетоха липсата на „чичко-паричко“, за да бъдат подплатени мераците за влизане в професионалния футбол.

Ivo Stoinev: Те ще играят да не изпаднат, Б група ще я сънуват. Аз лично спирам да ходя на мачовете.

Александър Тодоров: Пускай Преслава…

Georgi Georgiev: С каква цел участваме в първенството на ЮЗ Трета лига тази година???? Явно, че е назрял моментът за някаква промяна

Дани Миленов: Миналата година беше шанса ни, но за съжаление Вихрен ни задмина… Тази година започваме зле, а преките ни конкуренти Славата и Витоша вървят добре и едва в 3-ти кръг вече изглежда почти невъзможно да сме 1-ви…. Успех на момчетата, да се раздават и да дават всичко от себе си, пък каквото дойде!

Радослав Еманоилов: Просто си дадохме на Вихрен, те си бяха уредили спонсор за Б група и си се разбраха с нас! За феновете сценарият трябваше да е драматичен, безплатни автобуси, клетви за победа, дрън-дрън , прах в очите на публиката.

Toni Tonev: Стига ревахте, бе. Има и такива моменти. Намерете спонсор да хвърля пари като луд и ще се оправят нещата. Горе главите, момчета, най-важното е да давате всичко от себе си. Който си обича отбора, ще си го подкрепя, който си мрънка, и в А група да влезете, пак ще намери кусури.

„БОТЕВ“ /ИХТ/: Дерменджиев, Костадинов, Колев, Трендафилов, В. Василев, Велев, Н. Маринов, Христов, Георгиев, Сливов, Балджийски. Резерви: Милованович, Панталеев, Й. Маринов, М. Иванов, М. Василев, Ангелов, Минчев, Тенев, Ив. Петров-вр.

„КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Грахльов, Ст. Николов, Стойнев, Бачовски, Д. Илиев, Цв. Стоичков, Методиев, Стоименов, Л. Любомиров, Д. Младенов. Резерви: Александров, Д. Гогов, Даскалов, М. Иванов, Н. Николов, Въжаров, Дончев-вр.

ТОНИ КИРИЛОВ





