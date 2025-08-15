Феновете на „Левски“ в Петрич извадиха на търг фланелка на младата звезда на сините Б. Рупанов, в кампанията се включиха и комитите

Фенове на „Левски“ от фракцията „Blue Boys Петрич“ се включиха в поредната благотворителна кампания, инициирана в южния град. „Приятели, днес ще Ви разкажем за Славчо Борисов Трендафилов от село Ключ, община Петрич. Той е на 53 години, женен, с две прекрасни деца – дъщеря на 26 години, от която има внуче на едва 2 месеца, и син на 12 години. През февруари 2025 г. чува тежката диагноза ЛАС – латерална амиотрофична склероза (болест на двигателния неврон) – заболяване, за което официално лечение в България няма. Миналия месец Славчо пътува до Германия, където професор му дава надежда и вяра, че има шанс. Получава и официална оферта за лечението, която е 320 077 евро за една година, или 27 000 евро на месец. Сумата е непосилна за Славчо и неговото семейство. Ние от „Blue Boys Петрич“ следваме заветите на Апостола Васил Левски, че „всичко се крие в нашите задружни усилия“. Няма как да оставим нещата така, защото наш дълг е да помагаме на хората в беда – не защото сме длъжни по закон, а защото така ни диктуват сърцата. Заедно можем да върнем надеждата и усмивката там, където отчаянието се опитва да надделее. За целта представяме на Вашето внимание уникална сама по себе си титулярна фланелка на любимия „Левски“-София за сезон 2025/26 за истински ценители и колекционери. Предоставена е лично от нашия съгражданин Борислав Рупанов и притежава подписите на всички настоящи футболисти на отбора. Специални благодарности към Боби и неговите съотборници за светкавичната реакция. Начална цена: 720 лв. Минимална стъпка за наддаване: 50 лв. Край на търга: 17.08 (неделя) в 19:14 ч. Наддаването става с коментар под снимката. Важно: Ако в рамките на последните минути преди края (например в 19:10 ч.) бъде направено ново наддаване, търгът се удължава с 10 минути след последната оферта. Това дава шанс на предишния наддал да реагира, ако желае. Всяко ново наддаване в удълженото време също удължава търга с още 10 минути. През предстоящата седмица ще бъде открита и дарителска банкова сметка. Един за всички, всички за Славчо!“, завършва посланието от сдружението на сините момчета в Петрич.

За броени часове цената на скъпоценната за всеки левскар фланелка бе вдигната до 1800 лв., очакванията са до края на търга сумата да бъде завишена още.

В кампанията се включи и ОФК „Беласица“ с тениска на комитите с автографи на футболистите и треньорския щаб. Началната цена е 100 лв., а минималната стъпка 20 лв. Наддаването приключва в 18.00 ч. в събота. Освен това на „Царя“ по време на неделния мач срещу „Спартак“ /Пл/ ще бъдат поставени благотворителни кутии в помощ на Славчо.

