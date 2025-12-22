Феновете на минифутбола видяха 38 гола в последните 4 мача от груповата фаза на коледния турнир в Петрич

Участниците в коледния турнир по минифутбол в Петрич окончателно свериха мерниците през уикенда и подобриха всички рекорди в тазгодишното му издание. В последните 4 двубоя от груповата фаза паднаха 38 гола, или 9,5 средно на мач. Тона зададоха „Флеър“ и „Огражденец“, чийто спор завърши 5:4. За първата победа на червените се погрижиха И. Якимов /8, 15, 28, 36/ и Д. Терзиев /36/, за кърналовци вкараха П. Цеков /7, 38/, Т. Стамболиев /27/ и А. Цеков /39/. После „Вихър“ (Кавракирово) взе комшийското дерби с „Първомай“ с 5:1. За победителите се разписаха Хр. Якимов /5/, С. Бояджиев /11, 38/ и Кр. Шапкаров /13, 34/, а почетно отсреща отбеляза Ив. Хаджиев /23/. В 3-ия мач от сесията падна рекордът за най-резултатен мач, след като Г. Латровалиев /8, 14, 19, 30, 31/, П. Бардаров /2, 5/, А. Сотиров /24/, В. Митрев/28/ и К. Стамчев /29/ донесоха успеха с 10:2 за „Беласица 08“ срещу „Джордан Джим“, за който бяха точни Й. Николов /10/ и Й. Ортаклийски/22/. В същото темпо 6-ия състезателен ден завършиха С.Г.С и „Яворница“, разменяйки си 11 гола за крайното 6:5, изковано от Вл. Кабранов /19, 29, 38/, Л. Каракашев /1, 31/ и Ев. Янкулов /5/, срещу хеттрика на Б. Яков /8, 30, 37/ и головете на С. Иванов /19/ и Ил. Ризов /33/ за листата. Ден по-рано „Безименните“ нанесоха първа загуба на „Джако“ с 3:2. Р. Ланаги /18/, В. Мунчев /20/ и Здр. Корчев /25/ гарантираха 3-те точки, за опонентите им се отчетоха Д. Славков /21/ и Й. Аталъков /22/. „Югозападна сила“ отнесе „Мадара“ с 8:0 след попадения на Сл. Андонов /15, 24, 27/, Анд. Митрев /5, 11/, И. Манчев /6, 31/ и Ал. Вангелов /39/, като прелюдия за стряскащото 10:0 за „Дълбошница“ над „Стрела“ след головия рецитал на кварталния тим със солисти К. Боронсузов /25, 36, 39/, Д. Токов /5, 8/, Цв. Христов /18, 33/, А. Димитров /17/, С. Харизанов /31/ и И. Илиев /38/. Петъчната вечер завърши с икономичното 2:0 на „Бела Ол Старс“ срещу „Овърдос“ с попаденията на Н. Якимов /7/ и А. Якимов /10/.

Най-добрата щека на Петрич за 2025 г. Д. Малчев преследва с екипа на „Безименните“ лидера на „Джако“ М. Георгиев

Футболният рефер Ал. Вангелов от „Югозападна сила“ пресреща съперник от „Мадара“

К. Боронсузов влезе от скамейката и вкара 3 пъти за „Дълбошница“, чиято рамка брани бившия национал Бл. Макенджиев /сн. 4/

Само „Югозападна сила“ /сн. 5/ и „Безименните“ /сн. 6/ продължават без грешка към директните елиминации



Днес от 18,00 ч. футболният маратон продължава с мачовете от четвъртфиналната фаза, след като за половината участници турнирът приключи. Последователно зрителите ще се насладят на двубоите „Бела Ол Старс“-„Беласица 08“, „Дълбошница“-„Джако“, „Югозападна сила“-С.Г.С. и „Безименните“-„Вихър“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ