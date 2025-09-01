Феновете на орлетата готвят окупация на Сандански

Ултрасите на орлетата бързо забравиха драматичната развръзка с 2:1 в двубоя срещу младоците на ЦСКА и седмица преди сблъсъка с „Вихрен“ започнаха подготовка за окупация на Сандански идния понеделник.

„Машини, предстои дерби с „Вихрен”, което ще се проведе на 8 септември (понеделник-почивен ден) в 17:30. Организирали сме автобус и няколко буса за привържениците, които нямат собствен превоз. Нека всеки, който реши да пътува организирано, се запише тук с коментар. Време е да направим нова инвазия в слънчевия Сандански и да покажем кой е най-обичаният отбор в Пиринска Македония. Цената на пътуването ще бъде символичните 5 лв. Събираме се в 15.00 пред х. „Ален мак“, зоват от страницата на „Pirin Fans“ в социалните мрежи.

Наставникът Христо Арангелов спази принципа да не се пипа печелившият състав и повтори стартовите 11 от гръмкия успех с 5:2 в гостуването предната седмица в Плевен, а двама от голмайсторите пак се разписаха. Първи нанесоха своя удар армейците с попадението на Мартин Сораков десетина минути след началото. В 21-та мин. реферът Божидар Тодоров подмина нарушение в пеналта срещу Запро Динев, който в 36-та мин. вкара с мощна тупалка под гредата след асистенцията на Станислав Костов. Ветеранът на върха на атаката на свой ред напомни за най-силните си години в 48-та мин., когато Марио Ивов врътна двама бранители, за да стигне топката до крака на съотборника му с №29 на гърба и да стане факт обратът. Двете поредни победи доближиха пиринци на 3 т. от зоната за баража, в която е „Дунав“.

Почти цял мач на стадиона в Благоевград изигра лятното попълнение на гостите Абдула Кичуков, привлечен от аматьорския „Пирин“ /ГД/. За разлика от боя по „Беласица“, в тима на Владимир Манчев липсваха качените в първия отбор срещу „Славия“ Фьодор Лапоухов, който остана неизползвана резерва, Илиян Антонов, влязъл на смяна в заключителния половин час, и Петко Панайотов, получил броени минутки в края. Тотално зачеркнати и от двете формации бяха юношата на орлетата Иван Тасев, Георги Чорбаджийски и Йоан Борносузов, на които се търсят кандидати да ги вземат под наем.

„ПИРИН“: Кр. Костов, Дюлгеров, Бодуров, Б. Иванов, Боянов, Бандев, Динев /86-Петков/, Близнаков, Ст. Костов /71-Вангелов/, Малинов /71-Е. Георгиев/, Ивов /80-Търтов/.

„ЦСКА II: Николов, М. Стойчев, Бучков, Тунчев, Чанов, Апостолов /46-Ситев/, Сотиров /74-Каймаканов/, А. Кичуков /86-Пулев/, Папазов /74-Гилов/, Сораков, Живков /62-Божилов/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





