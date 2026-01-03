Феновете на ЦСКА искат трибуна на новия стадион да носи името Димитър Пенев

Феновете от цяла България приеха много тежко загубата на Димитър Пенев, който на 3-ти януари 2026 г. си отиде от този свят. Легендата ни напусна на 80-годишна възраст, около половин година преди да види с очите си чисто новия стадион „Българска армия“.

Пената до последните си дни посещаваше съоръжението си често и дори там се срещаше с лидера на организираните фенове. Всички те се обединиха зад мнението, че Димитър Пенев е „най-великият.

Най-чистото армейско сърце. Наричаха го Стратега. Казваха му господин Пенев. Други го знаеха като Пената. Какво е общото между всички тях? Никой никога не каза лоша дума за него.

Димитър Пенев е поредната „червена“ легенда, която ни напусна. От мнозина бива определян за един от най-големите, ако не и най-големият в историята на ЦСКА заради приноса си и като футболист, и като треньор.

Голямата част от кариерата му преминава в ЦСКА, където се утвърждава като един от най-добрите защитници в историята на клуба. С „армейците“ печели 7 титли на България и 5 Купи на страната.

В същото време специалистът е открил редица таланти, а в националния отбор и ЦСКА налага играчи като Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев.

Под негово ръководство 31-кратните шампиони достигат до полуфинал в КНК (Купа на носителите на купи) през 1989 г.

Сега запалянковците са на мнение, че поне една от трибуните на новия стадион на ЦСКА трябва да носи името на „Димитър Пенев“, предава БГНЕС. Мнозина споделиха подобна теза в социалните мрежи, а останалите подкрепят идеята.