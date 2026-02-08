Феноменален успех: Тервел Замфиров на полуфинал на Олимпиадата

Тервел Замфиров се класира за полуфинал в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина. Той надделя над Арно Годе от Канада, който отстрани Радослав Янков на осминафиналите, предава БТА. На полуфинала Тервел ще има право да избира трасето, по което да се спусне.

20-годишният дебютант на зимни Игри – Замфиров, беше пети след квалификациите тази сутрин, заради което имаше право на избор срещу 12-ия от пресявките Елиас Хубер (Германия).

Българинът тръгна по по-бързото синьо трасе и в горната част натрупа преднина от почти половин секунда. Съперникът опита да догони и в края беше близо, но Замфиров удържа и продължава в борбата за медалите.

Опитният 36-годишен Радослав Янков, 13-и от пресявките по-рано днес, кара по червеното трасе срещу четвъртия Арно Годе (Канада). Двубоят беше много равностоен, но в крайна сметка Годе спечели само с 11 стотни от секундата.