Фен на „Вихрен“ след загубата в Стралджа: Малко да изтрезнеете, че си бяхте повярвали доста каква сила сте

Противоречиви мнения предизвика загубата на „Вихрен“ в турнира за купата на България от треторазрядния „Ямбол“. На терена в Стралджа еделвайсите не защитиха стандарта, който сами наложиха при завръщането си във Втора лига, и логично паднаха от ентусиазирания тим на символичните домакини. В този двубой треньорът на бяло-зелените футболисти Борислав Кьосев-Боце практически подмени изцяло стартовата си 11-орка в сравнение с домакинството на „Марек“, като единствено Мартин Бачев започна и срещу ямболци. Естествено, недоволен от развоя на мача, Боце още на почивката хвърли в боя каре от асовете си, в хода на втората част вкара още един доказан боец като Веселин Любомиров, но до прелом така и не се стигна.

Временният наставник на „Ямбол“ Ив. Калинчев /вляво / удължи престоя си начело на сините след победата срещу еделвайсите М. Бачевединствен от титулярите при домашния успех над „Марек“ започна в Стралджа.

„Гледах целия мач, по-бездушна игра не бях виждал. Жалко, че ни развалиха настроението за предстоящото честване на юбилея“, написа критично настроен фен. „Изложихме се, а ни идваше „Спартак“ (Варна)“, добави друг. „Малко да изтрезнеете, че си бяхте повярвали доста каква сила сте“, препоръча неутрален футболен привърженик. „Има го и това в играта. Браво на „Ямбол“, че ни биха. Ние гледаме напред, каквото и да става, знаем, че най-добрите неща предстоят“, демонстрираха оптимизъм ултрасите от „Трибуна Вихрен“.

Експериментът на Б. Кьосев да заложи изцяло на резервната формация не се оказа успешен

В същото време президентът на „Ямбол“ Димитър Димитров изрази огромното си задоволство от победата. „Много добре изигран мъжки мач. Мотивацията на играчите бе страхотна, победата ни е напълно заслужена. Едно голямо браво и едно още по-голямо благодаря на момчетата, на треньорския щаб, на публиката, на всички, които бяха част от този успех. Благодаря и на Иво Калинчев, който пое отбора на пожар след напускането на Ахмед Хикмет“, заяви клубният началник.

СТАНЧО СТАНЧЕВ