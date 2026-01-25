Фен на ФК „Левски“ загина на фронта в Украйна

Фен на ФК „Левски“ е загинал на фронта в Украйна. Тъжната новина бе съобщена във Facebook от негови съратници от организацията „София Запад“.

„Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат! Почивай в мир, Мишо! Никога няма да бъдеш забравен!“, се казва в съобщението, което предизвика огромна вълна от съпричастност и съболезнования.

От коментарите става ясно, че Мишо се е сражавал на страната на Киев.

Около Коледа през 2023 г. друг български дорбоволец – 31-годишният Светослав Славков – загина в битката при Купянск. Източник: