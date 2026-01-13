Фермери блокираха Париж с трактори в протест срещу търговското споразумение ЕС–Меркосур

Френски фермери блокираха Париж с трактори за втори път в рамките на седмица. Те протестират срещу търговското споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур, предава „Ройтерс“. По думите им договорът застрашава местното земеделие, тъй като създава нелоялна конкуренция с по-евтини вносни продукти от Южна Америка.

Земеделски производители във Франция – най-големият аграрен производител в ЕС – както и в други държави членки, протестират от месеци срещу споразумението ЕС–Меркосур и редица вътрешни проблеми в сектора.

Над 100 фермери и десетки трактори се събраха пред сградата на френския парламент, където политици и депутати изслушаха исканията им. Протестът беше организиран от FNSEA – една от най-големите фермерски организации във Франция. На 8 януари, друга земеделска организация – Coordination Rurale – проведе изненадваща демонстрация, като докара трактори в района на Айфеловата кула и Триумфалната арка.

Парижката полиция съобщи, че на протеста днес са участвали около 350 трактора. Един от конвоите отново се е насочил към Триумфалната арка, докато друг е пристигнал пред сградата на парламента.

Заместник-председателят на FNSEA и ръководител на синдиката за парижкия регион Дамиен Грефен заяви, че вносът на селскостопански продукти като етанол и говеждо месо от Аржентина и Бразилия може да унищожи местното производство. По думите му освен протеста пред френския парламент, фермерите планират демонстрация и пред Европейския парламент в Страсбург на 20 януари.

Припомняме, че споразумението ЕС–Меркосур получи одобрение на 9 януари, въпреки категоричната позиция на Франция срещу него.