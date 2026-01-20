Фермерски омлет с пържени картофи и бекон

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
картофи – 300 г
бекон – 120 г
яйца – 4 бр.
лук – 1 малка глава
олио – 1 с.л.
масло – 20 г
сол – на вкус
черен пипер – на вкус
пресен лук – за поръсване
чери домати – за сервиране
кисело мляко или доматен сос – по желание
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Картофите се обелват, нарязват на малки кубчета и се пържат в широк тиган със загрятото олио на среден огън до златисто и омекване, след което се изваждат и се държат топли, пише gotvach.bg.
В същия тиган се запържва беконът до хрупкавост, добавя се ситно нарязаният лук и се готви до леко карамелизиране, след което се смесва с картофите, без да се добавят яйцата.
Яйцата се разбиват леко със сол и черен пипер, в чист тиган се разтопява маслото и яйчената смес се изсипва на слаб към среден огън, като се оставя да се стегне отдолу, но да остане мека и кремообразна отгоре.
Плънката от картофи и бекон се подрежда в средата на омлета, след което той внимателно се сгъва или завива, без пълнежът да се смесва с яйцата, и се поднася веднага, поръсен с пресен лук и сервиран с чери домати и сос по избор.
В класическите варианти омлетът никога не се препържва – той служи като нежна обвивка, която подчертава, а не скрива вкуса на картофите и бекона.