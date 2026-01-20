Фермерски омлет с пържени картофи и бекон

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

картофи – 300 г

бекон – 120 г

яйца – 4 бр.

лук – 1 малка глава

олио – 1 с.л.

масло – 20 г

сол – на вкус

черен пипер – на вкус

пресен лук – за поръсване

чери домати – за сервиране

кисело мляко или доматен сос – по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Картофите се обелват, нарязват на малки кубчета и се пържат в широк тиган със загрятото олио на среден огън до златисто и омекване, след което се изваждат и се държат топли, пише gotvach.bg.

В същия тиган се запържва беконът до хрупкавост, добавя се ситно нарязаният лук и се готви до леко карамелизиране, след което се смесва с картофите, без да се добавят яйцата.

Яйцата се разбиват леко със сол и черен пипер, в чист тиган се разтопява маслото и яйчената смес се изсипва на слаб към среден огън, като се оставя да се стегне отдолу, но да остане мека и кремообразна отгоре.

Плънката от картофи и бекон се подрежда в средата на омлета, след което той внимателно се сгъва или завива, без пълнежът да се смесва с яйцата, и се поднася веднага, поръсен с пресен лук и сервиран с чери домати и сос по избор.

В класическите варианти омлетът никога не се препържва – той служи като нежна обвивка, която подчертава, а не скрива вкуса на картофите и бекона.