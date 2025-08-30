Фестивалът на лютеницата привлече десетки жители и гости в благоевградското село Логодаж

Фестивалът на лютеницата привлече десетки жители и гости в двора на училището в благоевградското село Логодаж.

Традиционните майсторки – прочутите Логодажки баби, заедно със секретаря на читалище „Иван Чаушки“ Дафинка Бойчева, предложиха на присъстващите ароматна и апетитна лютеница, приготвена по стара семейна рецепта, пазена и предавана през поколенията.

Гостите опитаха топъл домашен хляб и се насладиха на пъстра фолклорна програма, а самодейни състави създадоха настроение с песни и танци, превръщайки събитието в истински празник на българските традиции.

Фестивалът на лютеницата, организиран съвместно с Община Благоевград, всяка година събира ценителите на автентичната храна, приготвена от чисти продукти, отгледани в домашни градини.





